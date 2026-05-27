Следующие 6-9 месяцев станут поворотным моментом в войне — Билецкий
Категория
Украина
Дата публикации

Следующие 6-9 месяцев станут поворотным моментом в войне — Билецкий

Билецкий оценил текущие позиции Украины на поле боя
Читати українською
Источник:  Reuters

По убеждению командующего Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, в целом Силы обороны Украины имеют 6-9 месяцев для того, чтобы перехватить инициативу на фронте, а также усилить свои позиции за столом мирных переговоров.

Главные тезисы

  • Украинские воины крепко удерживают фланг вокруг Славянска.
  • Если это будет продолжаться и дальше, то Путину придется отказаться от своих планов на Донецкую область.

Билецкий оценил текущие позиции Украины на поле боя

Я считаю, что следующие шесть-девять месяцев станут поворотным моментом (в войне — ред.). Точнее говоря, я считаю, что важнейшими являются следующие шесть.

Андрей Билецкий

Андрей Билецкий

Бригадный генерал, командующий Третьим армейским корпусом

По его убеждению, по состоянию на сегодняшний день российские войска настолько сильно исчерпали свои силы и ресурсы, чтобы больше не способны на серьезные рывки вперед.

Силы обороны Украины должны использовать этот период в свою пользу.

В первую очередь речь идет о наращивании и удержании темпов в течение нескольких месяцев.

Как считает Билецкий, именно это позволит перехватить инициативу на поле боя и заставить Путина отказаться от своих планов по захвату неоккупированной Донетчины.

Нам нужно определить те направления, где мы можем улучшить свои позиции, захватить некоторые стратегические пункты, а потом говорить с россиянами с позиции силы, а не слабости о действительно стабильном перемирии, — объяснил бригадный генерал.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия не способна провести большое наступление против НАТО — Сикорский
Сикорский считает, что Россия обессилена
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин может вторгнуться в Европу "в ближайшие 12 месяцев" — инсайдеры
Путин может пойти ва-банк
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Министр обороны ЕС требует прекратить производство ракет "от кутюр"
Кубилюс критикует подход ЕС к усилению обороны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?