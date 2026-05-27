Следующие 6-9 месяцев станут поворотным моментом в войне — Билецкий

По убеждению командующего Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, в целом Силы обороны Украины имеют 6-9 месяцев для того, чтобы перехватить инициативу на фронте, а также усилить свои позиции за столом мирных переговоров.
Главные тезисы
- Украинские воины крепко удерживают фланг вокруг Славянска.
- Если это будет продолжаться и дальше, то Путину придется отказаться от своих планов на Донецкую область.
Билецкий оценил текущие позиции Украины на поле боя
По его убеждению, по состоянию на сегодняшний день российские войска настолько сильно исчерпали свои силы и ресурсы, чтобы больше не способны на серьезные рывки вперед.
Силы обороны Украины должны использовать этот период в свою пользу.
В первую очередь речь идет о наращивании и удержании темпов в течение нескольких месяцев.
Как считает Билецкий, именно это позволит перехватить инициативу на поле боя и заставить Путина отказаться от своих планов по захвату неоккупированной Донетчины.
