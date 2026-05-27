Следующие 6-9 месяцев станут поворотным моментом в войне — Билецкий

По убеждению командующего Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, в целом Силы обороны Украины имеют 6-9 месяцев для того, чтобы перехватить инициативу на фронте, а также усилить свои позиции за столом мирных переговоров.

Билецкий оценил текущие позиции Украины на поле боя

Я считаю, что следующие шесть-девять месяцев станут поворотным моментом (в войне — ред.). Точнее говоря, я считаю, что важнейшими являются следующие шесть. Андрей Билецкий Бригадный генерал, командующий Третьим армейским корпусом

По его убеждению, по состоянию на сегодняшний день российские войска настолько сильно исчерпали свои силы и ресурсы, чтобы больше не способны на серьезные рывки вперед.

Силы обороны Украины должны использовать этот период в свою пользу.

В первую очередь речь идет о наращивании и удержании темпов в течение нескольких месяцев.

Как считает Билецкий, именно это позволит перехватить инициативу на поле боя и заставить Путина отказаться от своих планов по захвату неоккупированной Донетчины.