НАТО передасть Україні свої кораблі — відома причина

Як зазначив речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, у Чорному морі залишається загроза мінної небезпеки. НАТО вирішив допомогти Україні розв'язати цю проблему.

НАТО планує передати Україні додаткові кораблі

Дмитро Плетенчук звернув увагу на те, що українська влада робить все можливе, щоб організувати безпеку для експортно-імпортного коридору.

Втім, все одно, Чорне море потребує повноцінної операції з розмінування. Вона вже спланована, штаб створено, екіпажі кораблів готуються. Проте зараз, через дію конвенції Монтре ці кораблі не можуть потрапити в акваторію Чорного моря, — підкреслив речник Військо-Морських сил ЗСУ. Поширити

Як зазначає Дмитро Плетенчук, міни — це спільна проблема України та її сусідів по Чорному морю. Серед них, зокрема й три члени НАТО — Румунія, Болгарія та Туреччина.

Він також додав, українські екіпажі, які готувалися для користування кораблями “Черкаси” та “Чернігів” від Великої Британії, вже пройшли підготовку.

Окрім того, ще три кораблі готуються до передачі від Нідерландів та Бельгії. І ці екіпажі вже також продовжують отримувати навчання. Загалом ми плануємо отримати п'ять кораблів, які є протимінними. Дмитро Плетенчук Речник Військо-Морських сил ЗСУ

Що відомо про ситуацію в Чорному та Азовському морях

Згідно з останніми даними, ситуація наразі стабільна, оскільки російські ракетоносії знаходяться у пункті базування в Новоросійську.

Окрім того, наголошується, що перебуває в акваторії Чорного моря, неподалік від берега, лише патрульна яхта ФСБ РФ.