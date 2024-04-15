НАТО передасть Україні свої кораблі — відома причина

Як зазначив речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, у Чорному морі залишається загроза мінної небезпеки. НАТО вирішив допомогти Україні розв'язати цю проблему.
НАТО планує передати Україні додаткові кораблі
Дмитро Плетенчук звернув увагу на те, що українська влада робить все можливе, щоб організувати безпеку для експортно-імпортного коридору.
Як зазначає Дмитро Плетенчук, міни — це спільна проблема України та її сусідів по Чорному морю. Серед них, зокрема й три члени НАТО — Румунія, Болгарія та Туреччина.
Він також додав, українські екіпажі, які готувалися для користування кораблями “Черкаси” та “Чернігів” від Великої Британії, вже пройшли підготовку.
Що відомо про ситуацію в Чорному та Азовському морях
Згідно з останніми даними, ситуація наразі стабільна, оскільки російські ракетоносії знаходяться у пункті базування в Новоросійську.
Окрім того, наголошується, що перебуває в акваторії Чорного моря, неподалік від берега, лише патрульна яхта ФСБ РФ.
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