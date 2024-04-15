НАТО передаст Украине свои корабли — известна причина

Как отметил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в Черном море остается угроза минной опасности. НАТО решила помочь Украине решить эту проблему.

НАТО планирует передать Украине дополнительные корабли

Дмитрий Плетенчук обратил внимание на то, что украинские власти делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность для экспортно-импортного коридора.

Впрочем, все равно, Черное море нуждается в полноценной операции по разминированию. Она уже спланирована, штаб создан, экипажи кораблей готовятся. Однако сейчас из-за действия конвенции Монтре эти корабли не могут попасть в акваторию Черного моря, — подчеркнул спикер Военно-Морских сил ВСУ. Поделиться

Как отмечает Дмитрий Плетенчук, мины — это общая проблема Украины и ее соседей по Черному морю. Среди них, в том числе три члена НАТО — Румыния, Болгария и Турция.

Он также добавил, что украинские экипажи, которые готовились для пользования кораблями "Черкассы" и "Чернигов" от Великобритании, уже прошли подготовку.

Кроме того, еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии. И эти экипажи уже также продолжают получать обучение. В общем, мы планируем получить пять кораблей, которые являются противоминными. Дмитрий Плетенчук Спикер Военно-Морских сил ВСУ

Что известно о ситуации в Черном и Азовском морях

Согласно последним данным, ситуация сейчас стабильная, поскольку российские ракетоносители находятся в пункте базирования в Новороссийске.

Кроме того, сообщается, что находится в акватории Черного моря, недалеко от берега, только патрульная яхта ФСБ РФ.