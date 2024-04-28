Чи справді Путін міг не знати про плани щодо вбивства Навального

У мене немає точної інформації з цього приводу, але, очевидно, я іноді згадую випадок з Нельсоном Манделою, коли він сидів у в'язниці на острові Роббен, і влада ПАР, хоч і тримала його у в'язниці і не збиралася випускати чи щось таке, розуміючи, що в довгостроковій перспективі Мандела буде потенційним лідером країни, який зможе об'єднати країну, і тому так, він не повинен бути на волі, скидаючи режим, але і не повинен бути підданий тортурам або вбитий, тому що він був страховим полісом в певному сенсі політично, що виявилося правильною політикою в Південній Африці. Але я думаю, що в Росії це було не так, я думаю, він був убитий, — зазначає Стіл. Поширити

Він підкреслив, що йому не відомо, хто саме може стояти за вбивством Навального.

Я маю на увазі, що проблема Росії, як ви знаєте, полягає в тому, що, хоча Путін — це так, він головний, всі його бояться, вони також роблять усілякі речі за його спиною, включаючи вбивства один одного, заподіяння шкоди один одному та дискредитацію один одного, що тривало роками, — пояснює ексофіцер Мі-6. Поширити

Стіл нагадав про численні випадки загибелі російських нафтових керівників.

Лише за останні два роки їх було п'ять. Це не свідчить про стабільність керівництва, — підкреслив колишній британський розвідник. Поширити

Що кажуть у розвідці США

На переконання американських розвідників, російський диктатор Володимир Путін, цілком можливо, не наказував убити опозиціонера Олексія Навального.

За словами анонімних джерел видання, цю версію уже підтримали в американській розвідувальній спільноті.

Розвідка США дійшла такого неочікуваного висновку після детального аналізу різноманітних даних та публічних фактів, таких як час смерті Навального та те, як смерть опозиціонера затьмарила "вибори" Путіна в березні.

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю.