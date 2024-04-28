Навального могли вбити без відома Путіна — ексофіцер Mi-6
Категорія
Політика
Дата публікації

Навального могли вбити без відома Путіна — ексофіцер Mi-6

Олексій Навальний
Джерело:  online.ua

За словами колишнього офіцера британської розвідки Mi-6 Кріса Стіла, російського опозиціонера Олексія Навального могли вбити у в'язниці без погодження із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. 

Чи справді Путін міг не знати про плани щодо вбивства Навального

У мене немає точної інформації з цього приводу, але, очевидно, я іноді згадую випадок з Нельсоном Манделою, коли він сидів у в'язниці на острові Роббен, і влада ПАР, хоч і тримала його у в'язниці і не збиралася випускати чи щось таке, розуміючи, що в довгостроковій перспективі Мандела буде потенційним лідером країни, який зможе об'єднати країну, і тому так, він не повинен бути на волі, скидаючи режим, але і не повинен бути підданий тортурам або вбитий, тому що він був страховим полісом в певному сенсі політично, що виявилося правильною політикою в Південній Африці. Але я думаю, що в Росії це було не так, я думаю, він був убитий, — зазначає Стіл.

Він підкреслив, що йому не відомо, хто саме може стояти за вбивством Навального.

Я маю на увазі, що проблема Росії, як ви знаєте, полягає в тому, що, хоча Путін — це так, він головний, всі його бояться, вони також роблять усілякі речі за його спиною, включаючи вбивства один одного, заподіяння шкоди один одному та дискредитацію один одного, що тривало роками, — пояснює ексофіцер Мі-6.

Стіл нагадав про численні випадки загибелі російських нафтових керівників.

Лише за останні два роки їх було п'ять. Це не свідчить про стабільність керівництва, — підкреслив колишній британський розвідник.

Що кажуть у розвідці США

На переконання американських розвідників, російський диктатор Володимир Путін, цілком можливо, не наказував убити опозиціонера Олексія Навального.

За словами анонімних джерел видання, цю версію уже підтримали в американській розвідувальній спільноті.

Розвідка США дійшла такого неочікуваного висновку після детального аналізу різноманітних даних та публічних фактів, таких як час смерті Навального та те, як смерть опозиціонера затьмарила "вибори" Путіна в березні.

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Бойові загони Навального підірвали виборчу дільницю в Росії — відео
пожежа
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Журнал Time додав Юлію Навальну у свій топ-100 впливових людей світу
Юлія Навальна
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чи дійсно Путін наказав вбити Навального. Розвідка США дійшла неочікуваного висновку
Володимир Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?