За словами колишнього офіцера британської розвідки Mi-6 Кріса Стіла, російського опозиціонера Олексія Навального могли вбити у в'язниці без погодження із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Чи справді Путін міг не знати про плани щодо вбивства Навального
Він підкреслив, що йому не відомо, хто саме може стояти за вбивством Навального.
Стіл нагадав про численні випадки загибелі російських нафтових керівників.
Що кажуть у розвідці США
На переконання американських розвідників, російський диктатор Володимир Путін, цілком можливо, не наказував убити опозиціонера Олексія Навального.
За словами анонімних джерел видання, цю версію уже підтримали в американській розвідувальній спільноті.
Розвідка США дійшла такого неочікуваного висновку після детального аналізу різноманітних даних та публічних фактів, таких як час смерті Навального та те, як смерть опозиціонера затьмарила "вибори" Путіна в березні.
За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю.
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