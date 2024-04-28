Действительно ли Путин мог не знать о планах по убийству Навального

У меня нет точной информации по этому поводу, но, очевидно, я иногда вспоминаю случай с Нельсоном Манделой, когда он сидел в тюрьме на острове Роббен, и власти ЮАР, хоть и держали его в тюрьме и не собирались выпускать ли что-либо. такое, понимая, что в долгосрочной перспективе Мандела будет потенциальным лидером страны, который сможет объединить страну, и потому да, он не должен быть на свободе, сбрасывая режим, но и не должен быть подвергнут пыткам или убит, потому что он был страховым полисом в известном смысле политически, что оказалось правильной политикой в Южной Африке. Но я думаю, что в России это было не так, я думаю, он был убит, — отмечает Стил. Поделиться

Он подчеркнул, что ему неизвестно, кто именно может стоять за убийством Навального.

Я имею в виду, что проблема России, как вы знаете, состоит в том, что, хотя Путин — это да, он главный, все его боятся, они также делают всяческие вещи за его спиной, включая убийства друг друга, причинение вреда друг другу и длившуюся годами дискредитацию друг друга, — объясняет эксофицер МИ-6. Поделиться

Стол напомнил о многочисленных случаях гибели российских нефтяных руководителей.

Только за последние два года их было пять. Это не свидетельствует о стабильности руководства, подчеркнул бывший британский разведчик. Поделиться

Что говорят в разведке США

По убеждению американских разведчиков, российский диктатор Владимир Путин, возможно, не приказывал убить оппозиционера Алексея Навального.

По словам анонимных источников издания, эту версию уже поддержали в американском разведывательном сообществе.

Разведка США пришла к такому неожиданному выводу после детального анализа различных данных и публичных фактов, таких как время смерти Навального и то, как смерть оппозиционера затмила "выборы" Путина в марте.

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, российский оппозиционер Алексей Навальный скончался естественной смертью.