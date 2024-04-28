По словам бывшего офицера британской разведки MИ-6 Криса Стила, российского оппозиционера Алексея Навального могли убить в тюрьме без согласования с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Действительно ли Путин мог не знать о планах по убийству Навального
Он подчеркнул, что ему неизвестно, кто именно может стоять за убийством Навального.
Стол напомнил о многочисленных случаях гибели российских нефтяных руководителей.
Что говорят в разведке США
По убеждению американских разведчиков, российский диктатор Владимир Путин, возможно, не приказывал убить оппозиционера Алексея Навального.
По словам анонимных источников издания, эту версию уже поддержали в американском разведывательном сообществе.
Разведка США пришла к такому неожиданному выводу после детального анализа различных данных и публичных фактов, таких как время смерти Навального и то, как смерть оппозиционера затмила "выборы" Путина в марте.
По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, российский оппозиционер Алексей Навальный скончался естественной смертью.
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