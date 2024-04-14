Навколо Байдена зростає розчарування через відсутність підтримки України — The Hill
Категорія
Політика
Дата публікації

Навколо Байдена зростає розчарування через відсутність підтримки України — The Hill

Джо Байден
Джерело:  The Hill

В оточенні та серед прихильників президента США Джо Байдена зростає розчарування діями Білого дому стосовно питання подальшої підтримки України. 

У Білому домі зростають розбіжності стосовно питання підтримки України

Журналісти видання зазначають, що серед представників Білого дому зростають розбіжності з приводу того, як поєднати довгострокову підтримку України і політичний курс США.

Зокрема, у Білому домі виступили проти ініціативи, яка б надавала НАТО керівну роль у просуванні підтримки України.

Найближчі тижні можуть стати вирішальними, оскільки спікер Палати представників Майк Джонсон обіцяє представити новий пакет допомоги Україні. Але неясно, наскільки надійним буде цей пакет і чи зможе Джонсон впоратися з опозицією з боку багатьох членів його власної партії. І якщо він зазнає невдачі або не зможе виконати вимоги демократів, Байден може зіткнутися зі зростаючим тиском з метою ухвалити менш орієнтовану на США коаліцію, яка підтримує боротьбу України проти Росії, — йдеться у матеріалі видання.

Автори матеріалу підкреслюють, що ситуація стає вкрай критичною для України.

Українські військові змушені підтримувати режим жорсткої економії артилерійських боєприпасів.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер та експомічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід закликали Штати та Альянс розглянути питання щодо постачань Києву ракет великої дальності ATACMS і Taurus, чого не було зроблено досі через страх ескалації конфлікту.

Невизначеність Білого дому стосовно України нервує союзників

Між тим невизначеність представників Білого дому з приводу подальших дій у питанні підтримки України викликає занепокоєність на тлі критики з приводу атак українських БпЛА по НПЗ на території Росії.

Прихильники України кажуть, що подібні коментарі ще більше віддаляють США від позицій інших союзників.

Один європейський чиновник, який побажав залишитися анонімним, назвав коментарі адміністрації Байдена про нафтопереробні заводи "порочними".

Це неправильно — казати стороні, що перебуває у стані війни, не нападати на військову машину сторони-агресора, водночас не надаючи військової допомоги, щоб допомогти жертві захистити свою власну інфраструктуру, житлові будинки, пологові будинки та дитячі садки, — зазначає європейський посадовець.

Цей патологічний страх Білого дому перед ескалацією конфлікту та успіхом Києва є однією з основних причин загибелі стількох українців.

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