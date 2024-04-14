В окружении и среди сторонников президента США Джо Байдена растет разочарование действиями Белого дома по вопросу дальнейшей поддержки Украины.

В Белом доме растут разногласия по вопросу поддержки Украины

Журналисты издания отмечают, что среди представителей Белого дома растут разногласия по поводу того, как объединить долгосрочную поддержку Украины и политический курс США.

В частности, в Белом доме выступили против инициативы, которая бы оказывала НАТО руководящую роль в продвижении поддержки Украины.

В ближайшие недели могут стать решающими, поскольку спикер Палаты представителей Майк Джонсон обещает представить новый пакет помощи Украине. Но неясно, насколько надежным будет этот пакет и сможет ли Джонсон справиться с оппозицией многих членов его собственной партии. И если он терпит неудачу или не сможет выполнить требования демократов, Байден может столкнуться с растущим давлением с целью принять менее ориентированную на США коалицию, поддерживающую борьбу Украины против России, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что ситуация становится крайне критичной для Украины.

Украинские военные вынуждены поддерживать режим жесткой экономии артиллерийских боеприпасов.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер и экспомощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид призвали Штаты и Альянс рассмотреть вопрос по поставкам Киеву ракет большой дальности ATACMS и Taurus, чего до сих пор не было сделано из-за страха эскалации конфликта.

Неопределенность Белого дома по отношению к Украине нервирует союзников

Между тем, неопределенность представителей Белого дома по поводу дальнейших действий в вопросе поддержки Украины вызывает обеспокоенность на фоне критики по поводу атак украинских БПЛА по НПЗ на территории России.

Сторонники Украины говорят, что подобные комментарии еще больше удаляют США от других союзников.

Один европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, назвал комментарии администрации Байдена о нефтеперерабатывающих заводах "порочными".

Это неправильно — говорить находящейся в состоянии войны стороне не нападать на военную машину стороны-агрессора, в то же время не оказывая военной помощи, чтобы помочь жертве защитить свою собственную инфраструктуру, жилые дома, роддома и детские сады, — отмечает европейское чиновник. Поделиться