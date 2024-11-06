Наводила удари по ЗСУ. У Краматорську затримали російську агентку

У Краматорську Донецької області затримали російську агентку, яка виявилася колишньою міліціонеркою. Вона передавала інформацію про позиції ЗСУ на Краматорському напрямку

Що відомо про затриману зрадницю

Як повідомили в СБУ, затримано чергову агентку РФ у Донецькій області. Вона передавала окупантам координати українських військових та очікувала окупації Краматорська.

Агенткою виявилась місцева пенсіонерка та колишня працівниця розформованої міліції, яка працювала на росіян через "зв’язкового" — колишнього колегу, що після 2014 року приєднався до бойовиків "ДНР" і згодом став командиром розвідувально-штурмової бригади РФ. Поширити

Фото — t.me/SBUkr

За вказівками росіян вона передавала локації українських укріплень та вогневих позицій, зокрема координати реактивної артилерії ЗСУ і маршрути постачання палива на передову.

Збираючи дані, агентка приховано фіксувала військові об’єкти, об’їжджаючи місцевість на власному авто.

Зараз вона перебуває під вартою, і їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала фейкового волонтера ООН, який шпигував за ЗСУ

Як повідомляє СБУ, підозрюваний — 34-річний місцевий волонтер, що працював у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Він збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку, де тривають активні бої. Його завданням було виявлення позицій української піхоти та артилерії.

Як встановила СБУ, підозрюваний під виглядом доставки гуманітарної допомоги об'їжджав Покровськ та прилеглі населені пункти, збираючи координати для передачі російському куратору — співробітнику російських спецслужб.

Російські війська планували використовувати ці дані для нових атак на Покровськ, зокрема за допомогою керованих авіабомб та FPV-дронів.