Наводила удари по ЗСУ. У Краматорську затримали російську агентку

У Краматорську Донецької області затримали російську агентку, яка виявилася колишньою міліціонеркою. Вона передавала інформацію про позиції ЗСУ на Краматорському напрямку
Головні тези:
- У Краматорську затримали російську агентку, колишню міліціонерку, яка передавала інформацію про позиції ЗСУ на Краматорському напрямку.
- Агентка співпрацювала з російськими спецслужбами, передаючи їм координати українських військових та вогневі позиції.
- СБУ також розкрила справу з фейковим волонтером ООН, який збирав інформацію про позиції українських військ на Покровському напрямку для російських спецслужб.
- Затриманим агентам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду.
Що відомо про затриману зрадницю
Як повідомили в СБУ, затримано чергову агентку РФ у Донецькій області. Вона передавала окупантам координати українських військових та очікувала окупації Краматорська.
За вказівками росіян вона передавала локації українських укріплень та вогневих позицій, зокрема координати реактивної артилерії ЗСУ і маршрути постачання палива на передову.
Збираючи дані, агентка приховано фіксувала військові об’єкти, об’їжджаючи місцевість на власному авто.
Зараз вона перебуває під вартою, і їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
СБУ затримала фейкового волонтера ООН, який шпигував за ЗСУ
Як повідомляє СБУ, підозрюваний — 34-річний місцевий волонтер, що працював у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Він збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку, де тривають активні бої. Його завданням було виявлення позицій української піхоти та артилерії.
Як встановила СБУ, підозрюваний під виглядом доставки гуманітарної допомоги об'їжджав Покровськ та прилеглі населені пункти, збираючи координати для передачі російському куратору — співробітнику російських спецслужб.
Російські війська планували використовувати ці дані для нових атак на Покровськ, зокрема за допомогою керованих авіабомб та FPV-дронів.
Затриманому пред’явлено підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна
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