Наводила удары по ВСУ. В Краматорске задержали российскую агентку
Категория
Украина
Дата публикации

Наводила удары по ВСУ. В Краматорске задержали российскую агентку

СБУ
Наводила удары по ВСУ. В Краматорске задержали российскую агентку
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В Краматорске Донецкой области задержали российскую агентку, оказавшуюся бывшей милиционершей. Она передавала информацию о позициях ВСУ на Краматорском направлении.

Главные тезисы

  • В Краматорске задержали российскую агентшу, бывшую милиционерку, которая передавала информацию о позициях ВСУ на Краматорском направлении.
  • Агент сотрудничала с российскими спецслужбами, передавая им координаты украинских военных и огневые позиции.
  • СБУ также раскрыла дело с фейковым волонтером ООН, собиравшим информацию о позициях украинских войск на Покровском направлении для российских спецслужб.
  • Задержанным агентам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену.

Что известно о задержанной изменнице

Как сообщили в СБУ, задержана очередная агентка РФ в Донецкой области. Она передавала оккупантам координаты украинских военных и ожидала Краматорска.

Агентством оказалась местная пенсионерка и бывшая работница расформированной милиции, работавшая на россиян из-за "связного" — бывшего коллегу, после 2014 года присоединившегося к боевикам "ДНР" и впоследствии ставшего командиром разведывательно-штурмовой бригады РФ.

Фото — t.me/SBUkr

По указаниям россиян она передавала локации украинских укреплений и огневых позиций, в частности, координаты реактивной артиллерии ВСУ и маршруты поставки топлива на передовую.

Собирая данные, агент скрытно фиксировала военные объекты, объезжая местность на собственном авто.

Сейчас она находится под стражей, и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала фейкового волонтера ООН, который шпионил за ВСУ

Как сообщает СБУ, подозреваемый — 34-летний местный волонтер, работавший в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Он собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны на Покровском направлении, где продолжаются активные бои. Его задачей было выявление позиций украинской пехоты и артиллерии.

Как установила СБУ, подозреваемый под видом доставки гуманитарной помощи объезжал Покровск и близлежащие населенные пункты, собирая координаты для передачи российскому куратору — сотруднику российских спецслужб.

Российские войска планировали использовать эти данные для новых атак на Покровск, в том числе с помощью управляемых авиабомб и FPV-дронов.

Задержанному предъявлено подозрение в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества

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