Наводила удары по ВСУ. В Краматорске задержали российскую агентку

В Краматорске Донецкой области задержали российскую агентку, оказавшуюся бывшей милиционершей. Она передавала информацию о позициях ВСУ на Краматорском направлении.
Главные тезисы
- В Краматорске задержали российскую агентшу, бывшую милиционерку, которая передавала информацию о позициях ВСУ на Краматорском направлении.
- Агент сотрудничала с российскими спецслужбами, передавая им координаты украинских военных и огневые позиции.
- СБУ также раскрыла дело с фейковым волонтером ООН, собиравшим информацию о позициях украинских войск на Покровском направлении для российских спецслужб.
- Задержанным агентам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену.
Что известно о задержанной изменнице
Как сообщили в СБУ, задержана очередная агентка РФ в Донецкой области. Она передавала оккупантам координаты украинских военных и ожидала Краматорска.
По указаниям россиян она передавала локации украинских укреплений и огневых позиций, в частности, координаты реактивной артиллерии ВСУ и маршруты поставки топлива на передовую.
Собирая данные, агент скрытно фиксировала военные объекты, объезжая местность на собственном авто.
Сейчас она находится под стражей, и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ задержала фейкового волонтера ООН, который шпионил за ВСУ
Как сообщает СБУ, подозреваемый — 34-летний местный волонтер, работавший в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Он собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны на Покровском направлении, где продолжаются активные бои. Его задачей было выявление позиций украинской пехоты и артиллерии.
Как установила СБУ, подозреваемый под видом доставки гуманитарной помощи объезжал Покровск и близлежащие населенные пункты, собирая координаты для передачи российскому куратору — сотруднику российских спецслужб.
Российские войска планировали использовать эти данные для новых атак на Покровск, в том числе с помощью управляемых авиабомб и FPV-дронов.
Задержанному предъявлено подозрение в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества
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