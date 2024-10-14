За словами західних фахівців у сфері озброєнь, велика кількість виробників зброї у світі збільшили виробництво зброї для поповнення запасів, які були виснажені через постачання допомоги Україні.

Що заважає ЄС збільшити військову допомогу Україні

Зазначається, що низка європейських виробників озброєнь досягла прогресу за останні 2 роки, інвестуючи у розширення виробництва ще до отримання державних контрактів.

За словами співробітника з питань оборонних закупівель Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тома Волдвіна, в окремих випадках європейські компанії збільшили виробництво артилерійських боєприпасів у 10 разів порівняно із періодом до розв’язання Росією злочинної війни проти України.

Виробництво боєприпасів

Зокрема, німецький оборонний концерн Rheinmetall планує збільшити виробництво 155-мм боєприпасів за стандартами НАТО з приблизно 100 тис одиниць у період до 2022 року до 1,1 млн боєприпасів на рік з 2027 року.

Шведська компанія Saab заявила, що вона планує подвоїти виробництво боєприпасів до 400 тис найближчим часом.

Загалом зусилля щодо постачання та поповнення запасів стримуються обмеженнями в ланцюгах поставок. Представники галузі стверджують, що для того, щоб Європа змогла протистояти агресії Росії й водночас поповнити виснажені запаси, необхідно значно більше інвестицій, — пояснюють західні аналітики. Поширити

З якими проблемами стикається ЄС на шляху до збільшення виробництва боєприпасів

Підкреслюється, що однією з ключових проблем для країн ЄС є гостра нестача сировини, серед іншого, бавовняного волокна, необхідного для виробництва нітроцелюлози.

У зв’язку з цим концерн Rheinmetall заявив, що збільшив запас певних видів сировини, таких як бавовняні волокна і броньована сталь, щоб зменшити ризики для своїх ланцюгів постачання.