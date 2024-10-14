За словами західних фахівців у сфері озброєнь, велика кількість виробників зброї у світі збільшили виробництво зброї для поповнення запасів, які були виснажені через постачання допомоги Україні.
Головні тези:
- ЄС зволікає з військовою допомогою Україні через нестачу сировини для виробництва боєприпасів.
- Європейські компанії збільшили виробництво зброї, але стикаються із складнощами через обмеження в ланцюгах поставок.
- Збільшення виробництва боєприпасів вимагає значних інвестицій та часу від країн ЄС.
- Нестача сировини, зокрема бавовняного волокна для виробництва нітроцелюлози, ускладнює процес збільшення виробництва боєприпасів.
- Проблеми ЄС нагадують про важливість розвитку внутрішнього виробництва зброї та надання допомоги Україні для протидії агресії Росії.
Що заважає ЄС збільшити військову допомогу Україні
Зазначається, що низка європейських виробників озброєнь досягла прогресу за останні 2 роки, інвестуючи у розширення виробництва ще до отримання державних контрактів.
За словами співробітника з питань оборонних закупівель Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тома Волдвіна, в окремих випадках європейські компанії збільшили виробництво артилерійських боєприпасів у 10 разів порівняно із періодом до розв’язання Росією злочинної війни проти України.
Зокрема, німецький оборонний концерн Rheinmetall планує збільшити виробництво 155-мм боєприпасів за стандартами НАТО з приблизно 100 тис одиниць у період до 2022 року до 1,1 млн боєприпасів на рік з 2027 року.
Шведська компанія Saab заявила, що вона планує подвоїти виробництво боєприпасів до 400 тис найближчим часом.
З якими проблемами стикається ЄС на шляху до збільшення виробництва боєприпасів
Підкреслюється, що однією з ключових проблем для країн ЄС є гостра нестача сировини, серед іншого, бавовняного волокна, необхідного для виробництва нітроцелюлози.
У зв’язку з цим концерн Rheinmetall заявив, що збільшив запас певних видів сировини, таких як бавовняні волокна і броньована сталь, щоб зменшити ризики для своїх ланцюгів постачання.
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