Як зазначають аналітики видання Forbes, Україні вдалось налагодити власне виробництво артилерійських снарядів калібру НАТО та також власних артилерійських систем.
Головні тези:
- Україна налагоджує виробництво артилерії калібру НАТО та артсистем, що дозволяє зменшити залежність від західних поставок та забезпечити безпеку країни.
- Розробка та виробництво 155-мм гаубиць і боєприпасів є життєво важливим компонентом військової стратегії України.
- Україна успішно запустила виробництво власних артснарядів та артсистем, підвищуючи власні виробничі потужності.
- Україна вже випускає гаубиці 2С22 “Богдана” з підвищеною дальністю дії, що вже застосовувалася у бойових діях проти окупантів.
- Зусилля України у збільшенні власного виробництва артилерії та боєприпасів є ключовими для забезпечення безпеки країни в умовах конфлікту.
Що відомо про успіхи України у розробці та виробництві артсистем та снарядів до них
У матеріалі видання зазначається, що власне виробництво артилерійських снарядів калібру НАТО та власних артсистем хоч і не гарантує Україні перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні, однак зменшує залежність у поставках зброї від західних партнерів і вже врятувало від неминучої поразки.
Підкреслюється, що артилерія залишається ключовим елементом бойової тактики як ЗСУ, так і російських окупантів.
Від початку розв’язаної Росією злочинної війни Україна почала фінансувати у розвиток власних виробничих потужностей снарядів калібру 155-мм.
В середині вересня радник президента Олександр Камишин зазначив, що в Україні запущено серійне виробництво 155-мм снарядів.
Зазначається, що наразі завод з виробництва артснарядів цього калібру випускає лише обмежену кількість, однак до кінця року його виробничі потужності мають збільшитись у 3 рази.
До цього в Україні також заявляли, що уклали угоду з німецькою компанією Rheinmetall щодо розробки потужностей для виробництва 155-мм боєприпасів.
Очікується, що завершення будівництва підприємств з відповідними виробничими лініями сприятиме забезпеченню України достатньою кількістю артилерійських снарядів.
Що відомо про успіхи України у розробці власних артсистем
При цьому, як підкреслюють, автори матеріалу, з 2014 року Україна веде розробку власної гаубиці 2С22 "Богдана" із дальністю до 40 км стандартними боєприпасами та 50 кілометрів боєприпасами підвищеної дальності.
Початкові випробування української артсистеми були завершені в 2021 році, а вже після вторгнення окупаційної армії РФ “Богдана” була задіяна у бойових діях.
Автори матеріалу підкреслюють, що хоча 3 роки для початку виробництва власних артилерійських боєприпасів калібру 155-мм та артсистем можуть здатись тривалою затримкою, насправді сам процес дуже непростий.
Так, Україна не мала власної виробничої бази для отримання артилерійських снарядів. При цьому виробництво артсистем — ще більш складний процес.
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