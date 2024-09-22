Україна досягла значних успіхів у виробництві артилерії та боєприпасів
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна досягла значних успіхів у виробництві артилерії та боєприпасів

САУ Богдана
Джерело:  Forbes

Як зазначають аналітики видання Forbes, Україні вдалось налагодити власне виробництво артилерійських снарядів калібру НАТО та також власних артилерійських систем. 

Головні тези:

  • Україна налагоджує виробництво артилерії калібру НАТО та артсистем, що дозволяє зменшити залежність від західних поставок та забезпечити безпеку країни.
  • Розробка та виробництво 155-мм гаубиць і боєприпасів є життєво важливим компонентом військової стратегії України.
  • Україна успішно запустила виробництво власних артснарядів та артсистем, підвищуючи власні виробничі потужності.
  • Україна вже випускає гаубиці 2С22 “Богдана” з підвищеною дальністю дії, що вже застосовувалася у бойових діях проти окупантів.
  • Зусилля України у збільшенні власного виробництва артилерії та боєприпасів є ключовими для забезпечення безпеки країни в умовах конфлікту.

Що відомо про успіхи України у розробці та виробництві артсистем та снарядів до них

У матеріалі видання зазначається, що власне виробництво артилерійських снарядів калібру НАТО та власних артсистем хоч і не гарантує Україні перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні, однак зменшує залежність у поставках зброї від західних партнерів і вже врятувало від неминучої поразки.

Підкреслюється, що артилерія залишається ключовим елементом бойової тактики як ЗСУ, так і російських окупантів.

Від початку розв’язаної Росією злочинної війни Україна почала фінансувати у розвиток власних виробничих потужностей снарядів калібру 155-мм.

В середині вересня радник президента Олександр Камишин зазначив, що в Україні запущено серійне виробництво 155-мм снарядів.

Україна домоглась виробництва власних артснарядів та артсистем
Артснаряди калібру 155-мм

Зазначається, що наразі завод з виробництва артснарядів цього калібру випускає лише обмежену кількість, однак до кінця року його виробничі потужності мають збільшитись у 3 рази.

До цього в Україні також заявляли, що уклали угоду з німецькою компанією Rheinmetall щодо розробки потужностей для виробництва 155-мм боєприпасів.

Очікується, що завершення будівництва підприємств з відповідними виробничими лініями сприятиме забезпеченню України достатньою кількістю артилерійських снарядів.

Що відомо про успіхи України у розробці власних артсистем

При цьому, як підкреслюють, автори матеріалу, з 2014 року Україна веде розробку власної гаубиці 2С22 "Богдана" із дальністю до 40 км стандартними боєприпасами та 50 кілометрів боєприпасами підвищеної дальності.

Початкові випробування української артсистеми були завершені в 2021 році, а вже після вторгнення окупаційної армії РФ “Богдана” була задіяна у бойових діях.

Автори матеріалу підкреслюють, що хоча 3 роки для початку виробництва власних артилерійських боєприпасів калібру 155-мм та артсистем можуть здатись тривалою затримкою, насправді сам процес дуже непростий.

Так, Україна не мала власної виробничої бази для отримання артилерійських снарядів. При цьому виробництво артсистем — ще більш складний процес.

Зважаючи на реальні труднощі із запуском власного виробництва артилерійських снарядів та гармат, Україна продемонструвала "вражаючі" досягнення у цій сфері. Хоча здатність виробляти артилерію всередині країни не може  гарантувати перемоги Україні, нестача артилерії може виявитися вирішальною у програші конфлікту. Таким чином, зусилля України збільшити внутрішнє виробництво 155-мм гаубиць і боєприпасів є життєво важливим компонентом її військової стратегії, — підкреслюють автори матеріалу.

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