Что известно об успехах Украины в разработке и производстве артсистем и снарядов к ним

В материале издания отмечается, что собственно производство артиллерийских снарядов калибра НАТО и собственных артсистем хоть и не гарантирует Украине победы в развязанной Россией преступной войне, однако уменьшает зависимость в поставках оружия от западных партнеров и спасло от неизбежного поражения.

Подчеркивается, что артиллерия остается ключевым элементом боевой тактики как ВСУ, так и российских окупантов.

С начала развязанной Россией преступной войны Украина начала финансировать развитие собственных производственных мощностей снарядов калибра 155-мм.

В середине сентября советник президента Александр Камышин отметил, что в Украине запущено серийное производство 155 мм снарядов.

Артснаряды калибра 155-мм

Отмечается, что завод по производству артснарядов этого калибра выпускает лишь ограниченное количество, однако до конца года его производственные мощности должны увеличиться в 3 раза.

До этого в Украине также заявляли, что заключили соглашение с немецкой компанией Rheinmetall по разработке мощностей для производства 155 мм боеприпасов.

Ожидается, что завершение строительства предприятий с соответствующими производственными линиями будет способствовать обеспечению Украины достаточным количеством артиллерийских снарядов.

Что известно об успехах Украины в разработке собственных артсистем

При этом, как подчеркивают, авторы материала, с 2014 года, Украина ведет разработку собственной гаубицы 2С22 "Богдана" с дальностью до 40 км стандартными боеприпасами и 50 километров боеприпасами повышенной дальности.

Первоначальные испытания украинской артсистемы были завершены в 2021 году, а уже после вторжения оккупационной армии РФ "Богдана" была задействована в боевых действиях.

Авторы материала подчеркивают, что хотя три года для начала производства собственных артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм и артсистем могут показаться длительной задержкой, на самом деле сам процесс очень непрост.

Да, у Украины не было собственной производственной базы для получения артиллерийских снарядов. При этом производство артсистем еще более сложный процесс.