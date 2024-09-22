Украина добилась значительных успехов в производстве артиллерии и боеприпасов
Категория
Украина
Дата публикации

Украина добилась значительных успехов в производстве артиллерии и боеприпасов

САУ "Богдана"
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Источник:  Forbes

Как отмечают аналитики издания Forbes, Украине удалось наладить собственное производство артиллерийских снарядов калибра НАТО и собственных артиллерийских систем.

Главные тезисы

  • Украина успешно развивает производство артиллерийских снарядов калибра НАТО и артсистем, обеспечивая безопасность страны и уменьшая зависимость от иностранных поставок.
  • Производство 155 мм гаубиц и боеприпасов стало жизненно важным компонентом военной стратегии Украины, увеличивая ее производственные мощности.
  • Украина уже выпускает усовершенствованные гаубицы 2С22 “Богдана” и запустила серийное производство 155 мм снарядов, повышая свою боеспособность.
  • Развитие собственного производства артиллерии и боеприпасов становится ключевым фактором для обеспечения безопасности Украины в условиях конфликта.
  • Украина продемонстрировала впечатляющие достижения в разработке артсистем и артиллерийских снарядов, что содействует укреплению ее обороноспособности.

Что известно об успехах Украины в разработке и производстве артсистем и снарядов к ним

В материале издания отмечается, что собственно производство артиллерийских снарядов калибра НАТО и собственных артсистем хоть и не гарантирует Украине победы в развязанной Россией преступной войне, однако уменьшает зависимость в поставках оружия от западных партнеров и спасло от неизбежного поражения.

Подчеркивается, что артиллерия остается ключевым элементом боевой тактики как ВСУ, так и российских окупантов.

С начала развязанной Россией преступной войны Украина начала финансировать развитие собственных производственных мощностей снарядов калибра 155-мм.

В середине сентября советник президента Александр Камышин отметил, что в Украине запущено серийное производство 155 мм снарядов.

Украина добилась производства собственных артснарядов и артсистем
Артснаряды калибра 155-мм

Отмечается, что завод по производству артснарядов этого калибра выпускает лишь ограниченное количество, однако до конца года его производственные мощности должны увеличиться в 3 раза.

До этого в Украине также заявляли, что заключили соглашение с немецкой компанией Rheinmetall по разработке мощностей для производства 155 мм боеприпасов.

Ожидается, что завершение строительства предприятий с соответствующими производственными линиями будет способствовать обеспечению Украины достаточным количеством артиллерийских снарядов.

Что известно об успехах Украины в разработке собственных артсистем

При этом, как подчеркивают, авторы материала, с 2014 года, Украина ведет разработку собственной гаубицы 2С22 "Богдана" с дальностью до 40 км стандартными боеприпасами и 50 километров боеприпасами повышенной дальности.

Первоначальные испытания украинской артсистемы были завершены в 2021 году, а уже после вторжения оккупационной армии РФ "Богдана" была задействована в боевых действиях.

Авторы материала подчеркивают, что хотя три года для начала производства собственных артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм и артсистем могут показаться длительной задержкой, на самом деле сам процесс очень непрост.

Да, у Украины не было собственной производственной базы для получения артиллерийских снарядов. При этом производство артсистем еще более сложный процесс.

Учитывая реальные трудности с запуском собственного производства артиллерийских снарядов и орудий, Украина продемонстрировала "впечатляющие" достижения в этой сфере. Хотя способность производить артиллерию внутри страны не может гарантировать победу Украине, недостаток артиллерии может оказаться решающим в проигрыше конфликта. Таким образом, усилия Украины увеличить внутреннее производство 155-мм гаубиц и боеприпасов являются жизненно важным компонентом ее военной стратегии, подчеркивают авторы материала.

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