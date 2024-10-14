По словам западных специалистов в сфере вооружений, большое количество производителей оружия в мире увеличили производство оружия для пополнения запасов, истощенных из-за поставок помощи Украине.

Что мешает ЕС увеличить военную помощь Украине

Отмечается, что ряд европейских производителей вооружений достиг прогресса за последние 2 года, инвестируя в расширение производства еще до получения государственных контрактов.

По словам сотрудника по оборонным закупкам Международного института стратегических исследований Тома Волдвина, в отдельных случаях европейские компании увеличили производство артиллерийских боеприпасов в 10 раз по сравнению с периодом до разрешения Россией преступной войны против Украины.

Производство боеприпасов

В частности, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить производство 155-мм боеприпасов по стандартам НАТО с примерно 100 тыс. единиц в период до 2022 года до 1,1 млн. боеприпасов в год с 2027 года.

Шведская компания Saab заявила, что она планирует удвоить производство боеприпасов до 400 тыс в ближайшее время.

В целом усилия по поставке и пополнению запасов сдерживаются ограничениями в цепях поставок. Представители отрасли утверждают, что для того чтобы Европа смогла противостоять агрессии России и одновременно пополнить истощенные запасы, необходимо значительно больше инвестиций, — объясняют западные аналитики. Поделиться

С какими проблемами сталкивается ЕС на пути увеличения производства боеприпасов

Подчеркивается, что одной из ключевых проблем для стран ЕС является острая нехватка сырья, в том числе хлопкового волокна, необходимого для производства нитроцеллюлозы.

В связи с этим концерн Rheinmetall заявил, что увеличил запас определенных видов сырья, таких как хлопчатобумажные волокна и бронированная сталь, чтобы уменьшить риски для своих цепей поставок.