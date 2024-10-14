По словам западных специалистов в сфере вооружений, большое количество производителей оружия в мире увеличили производство оружия для пополнения запасов, истощенных из-за поставок помощи Украине.
Главные тезисы
- Европейские компании сталкиваются со сложностями в увеличении производства боеприпасов из-за ограничений в цепях поставок.
- Нехватка сырья, в частности хлопкового волокна, затрудняет процесс увеличения производства боеприпасов для Украины.
- Значительные инвестиции и время требуются от стран ЕС для увеличения военной помощи и противодействия агрессии России.
- Подчеркивается важность развития внутреннего производства оружия для обеспечения безопасности Украины и региона.
- Стратегические аналитики выделяют нехватку сырья и проблемы с цепями поставок как основные препятствия на пути увеличения производства боеприпасов в ЕС.
Что мешает ЕС увеличить военную помощь Украине
Отмечается, что ряд европейских производителей вооружений достиг прогресса за последние 2 года, инвестируя в расширение производства еще до получения государственных контрактов.
По словам сотрудника по оборонным закупкам Международного института стратегических исследований Тома Волдвина, в отдельных случаях европейские компании увеличили производство артиллерийских боеприпасов в 10 раз по сравнению с периодом до разрешения Россией преступной войны против Украины.
В частности, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить производство 155-мм боеприпасов по стандартам НАТО с примерно 100 тыс. единиц в период до 2022 года до 1,1 млн. боеприпасов в год с 2027 года.
Шведская компания Saab заявила, что она планирует удвоить производство боеприпасов до 400 тыс в ближайшее время.
С какими проблемами сталкивается ЕС на пути увеличения производства боеприпасов
Подчеркивается, что одной из ключевых проблем для стран ЕС является острая нехватка сырья, в том числе хлопкового волокна, необходимого для производства нитроцеллюлозы.
В связи с этим концерн Rheinmetall заявил, что увеличил запас определенных видов сырья, таких как хлопчатобумажные волокна и бронированная сталь, чтобы уменьшить риски для своих цепей поставок.
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