Названа одна из ключевых причин промедления ЕС с военной помощью Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

Названа одна из ключевых причин промедления ЕС с военной помощью Украине

Производство боеприпасов
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

По словам западных специалистов в сфере вооружений, большое количество производителей оружия в мире увеличили производство оружия для пополнения запасов, истощенных из-за поставок помощи Украине.

Главные тезисы

  • Европейские компании сталкиваются со сложностями в увеличении производства боеприпасов из-за ограничений в цепях поставок.
  • Нехватка сырья, в частности хлопкового волокна, затрудняет процесс увеличения производства боеприпасов для Украины.
  • Значительные инвестиции и время требуются от стран ЕС для увеличения военной помощи и противодействия агрессии России.
  • Подчеркивается важность развития внутреннего производства оружия для обеспечения безопасности Украины и региона.
  • Стратегические аналитики выделяют нехватку сырья и проблемы с цепями поставок как основные препятствия на пути увеличения производства боеприпасов в ЕС.

Что мешает ЕС увеличить военную помощь Украине

Отмечается, что ряд европейских производителей вооружений достиг прогресса за последние 2 года, инвестируя в расширение производства еще до получения государственных контрактов.

По словам сотрудника по оборонным закупкам Международного института стратегических исследований Тома Волдвина, в отдельных случаях европейские компании увеличили производство артиллерийских боеприпасов в 10 раз по сравнению с периодом до разрешения Россией преступной войны против Украины.

У ЕС не хватает сырья для увеличения производства боеприпасов и военной помощи Украины
Производство боеприпасов

В частности, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить производство 155-мм боеприпасов по стандартам НАТО с примерно 100 тыс. единиц в период до 2022 года до 1,1 млн. боеприпасов в год с 2027 года.

Шведская компания Saab заявила, что она планирует удвоить производство боеприпасов до 400 тыс в ближайшее время.

В целом усилия по поставке и пополнению запасов сдерживаются ограничениями в цепях поставок. Представители отрасли утверждают, что для того чтобы Европа смогла противостоять агрессии России и одновременно пополнить истощенные запасы, необходимо значительно больше инвестиций, — объясняют западные аналитики.

С какими проблемами сталкивается ЕС на пути увеличения производства боеприпасов

Подчеркивается, что одной из ключевых проблем для стран ЕС является острая нехватка сырья, в том числе хлопкового волокна, необходимого для производства нитроцеллюлозы.

В связи с этим концерн Rheinmetall заявил, что увеличил запас определенных видов сырья, таких как хлопчатобумажные волокна и бронированная сталь, чтобы уменьшить риски для своих цепей поставок.

Хотя компании уже заключили контракты с правительствами на увеличение мощностей, наращивание производства требует времени, подчеркивают аналитики.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина добилась значительных успехов в производстве артиллерии и боеприпасов
САУ "Богдана"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Чехии заявили о проблемах с некоторыми боеприпасами для Украины
снаряды
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила более трети боеприпасов для ВСУ в рамках чешской инициативы
Артснаряды

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?