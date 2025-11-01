Не Покровськ. Аналітики назвали найпроблемніші ділянки фронту

Український моніторинговий проект DeepState звертає увагу на те, що у жовтні 2025 року Росія окупувала 267 кв км української території, що не надто відрізняється від показників вересня. За їхніми словами, найпроблемніша ділянка фронту це не Покровськ, а Дніпропетровщина і Запоріжжя.
Головні тези:
- Найбільше просування ворога зафіксовано в районі Новопавлівки-Гуляйполя.
- На Покровському напрямку ситуація не надто змінилася протягом минулого місяця.
Що насправді відбувається на фронті
Що важливо розуміти, захоплена росіянами у жовтні територія складає близько 0,04% від усієї площі Україні.
Станом на 1 листопада 2025 року армія РФ окупувала 19,09% української території.
За словами аналітиків, наймасштабніше просування ворог мав в районі Новопавлівки-Гуляйполя.
Аналітики також звертають увагу на те, що ворог наростив свою активність в районі Костянтинівки, а також на Харківському напрямку — ділянка від Козачої Лопані до Дворічанського.
