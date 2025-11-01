Не Покровськ. Аналітики назвали найпроблемніші ділянки фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

Не Покровськ. Аналітики назвали найпроблемніші ділянки фронту

Що насправді відбувається на фронті
Read in English
Джерело:  DeepState

 Український моніторинговий проект DeepState звертає увагу на те, що у жовтні 2025 року Росія окупувала 267 кв км української території, що не надто відрізняється від показників вересня. За їхніми словами, найпроблемніша ділянка фронту це не Покровськ, а Дніпропетровщина і Запоріжжя.

Головні тези:

  • Найбільше просування ворога зафіксовано в районі Новопавлівки-Гуляйполя.
  • На Покровському напрямку ситуація не надто змінилася протягом минулого місяця.

Що насправді відбувається на фронті

Що важливо розуміти, захоплена росіянами у жовтні територія складає близько 0,04% від усієї площі Україні.

Станом на 1 листопада 2025 року армія РФ окупувала 19,09% української території.

У відносному показнику кількість окупованої території виросла на 3,1%, а кількість штурмових дій на 2,3%, — пояснює команда DeepState.

За словами аналітиків, наймасштабніше просування ворог мав в районі Новопавлівки-Гуляйполя.

Окрім того, наголошується, що на цю ділянку припадає 69% територій, окупованих протягом місяця, і всього 16% штурмових дій. На Покровському напрямку інтенсивність російських штурмів загалом залишалася на тому ж рівні, що й у вересні, а на Лиманському відтинку — навіть впала.

Аналітики також звертають увагу на те, що ворог наростив свою активність в районі Костянтинівки, а також на Харківському напрямку — ділянка від Козачої Лопані до Дворічанського.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Не дозволить Україні програти". Як Трамп змусить Путіна скоритися
Путін ніколи не буде знати, чого насправді чекати від Трампа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Мадяр" публічно анонсував блекаут в Росії
Сили безпілотних систем
Мадяр
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атаки РФ по АЕС. Україна закликає світ ввести санкції проти "Росатома"
МЗС України
АЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?