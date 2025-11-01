Не Покровск. Аналитики назвали самые проблемные участки фронта
Категория
Украина
Дата публикации

Что на самом деле происходит на фронте
Read in English
Читати українською
Источник:  DeepState

Украинский мониторинговый проект DeepState обращает внимание на то, что в октябре 2025 года Россия оккупировала 267 кв. км украинской территории, что не слишком отличается от показателей сентября. По их словам, самый проблемный участок фронта это не Покровск, а Днепропетровщина и Запорожье.

Главные тезисы

  • Наибольшее продвижение врага зафиксировано в районе Новопавловки-Гуляйполя.
  • На Покровском направлении ситуация не сильно изменилась в течение прошлого месяца.

Что важно понимать, захваченная россиянами в октябре территория составляет около 0,04% всей площади Украины.

По состоянию на 1 ноября 2025 г. армия РФ оккупировала 19,09% украинской территории.

В относительном показателе количество оккупированной территории выросло на 3,1%, а количество штурмовых действий на 2,3%, — объясняет команда DeepState.

По словам аналитиков, самое масштабное продвижение враг имел в районе Новопавловки-Гуляйполя.

Кроме того, указано, что на этот участок приходится 69% территорий, оккупированных в течение месяца, и всего 16% штурмовых действий. На Покровском направлении интенсивность российских штурмов в целом оставалась на том же уровне, что и в сентябре, а на Лиманском отрезке даже упала.

Аналитики также обращают внимание на то, что враг нарастил свою активность в районе Константиновки, а также на Харьковском направлении — участок от Казачьей Лопани до Двуречанского.

