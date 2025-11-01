Не Покровск. Аналитики назвали самые проблемные участки фронта

Украинский мониторинговый проект DeepState обращает внимание на то, что в октябре 2025 года Россия оккупировала 267 кв. км украинской территории, что не слишком отличается от показателей сентября. По их словам, самый проблемный участок фронта это не Покровск, а Днепропетровщина и Запорожье.
Главные тезисы
- Наибольшее продвижение врага зафиксировано в районе Новопавловки-Гуляйполя.
- На Покровском направлении ситуация не сильно изменилась в течение прошлого месяца.
Что на самом деле происходит на фронте
Что важно понимать, захваченная россиянами в октябре территория составляет около 0,04% всей площади Украины.
По состоянию на 1 ноября 2025 г. армия РФ оккупировала 19,09% украинской территории.
По словам аналитиков, самое масштабное продвижение враг имел в районе Новопавловки-Гуляйполя.
Аналитики также обращают внимание на то, что враг нарастил свою активность в районе Константиновки, а также на Харьковском направлении — участок от Казачьей Лопани до Двуречанского.
