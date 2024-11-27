Не служив в армії та не має досвіду. Трамп обрав очільником ВМС США бізнесмена
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Не служив в армії та не має досвіду. Трамп обрав очільником ВМС США бізнесмена

Не служив в армії та не має досвіду. Трамп обрав очільником ВМС США бізнесмена
Джерело:  The Hill

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду керівника Військово-морських сил США. На цей пост претендує бізнесмен Джон Фелан.

Головні тези:

  • Дональд Трамп вибрав бізнесмена Джона Фелана на посаду керівника ВМС США без військового досвіду.
  • Інші ключові призначення у майбутній адміністрації Трампа також викликали зацікавленість через погляди на Україну.
  • Кандидатура Фелана на пост керівника ВМС потребуватиме затвердження Сенатом, контрольованим Республіканською партією.
  • Джон Фелан активно підтримував Республіканську партію та кампанію Дональда Трампа фінансово.
  • Бізнесмен Джон Фелан запевняє, що стане надійним лідером для Військово-морських сил США у рамках курсу “Америка перш за все”.

Що відомо про кандидата на посаду керівника ВМС США Джона Фелана

Джон стане надзвичайною силою для наших Військово-морських сил і надійним лідером у реалізації мого курсу "Америка перш за все”.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Майбутній президент США

Джон Фелан є засновником і головою інвестиційної компанії Rugger Management LLC, що базується у Флориді. Раніше він працював керуючим партнером у приватній інвестиційній компанії MSD Capital.

Американські ЗМІ зазначають, що Фелан, якого розглядають на посаду очільника ВМС, не має військової служби у своєму досвіді. Він активно підтримує Республіканську партію та кампанію Трампа. У квітні Фелан пожертвував понад 834 тисячі доларів на спільний комітет Трампа, а в серпні приймав його у своєму будинку в Аспені (Колорадо) під час благодійного заходу.

Кандидатура Фелана на пост керівника ВМС потребуватиме затвердження Сенатом, де наступного року більшість матиме Республіканська партія.

Нова адміністрація Трампа

Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп оголосив кілька ключових призначень у своїй майбутній адміністрації. Багато з нових високопосадовців раніше відзначилися скептичними поглядами щодо України.

  • Зокрема, на посаду міністра оборони був обраний ветеран і телеведучий Fox News Піт Гегсет.

  • Кандидатом на пост директора національної розвідки США стала Тулсі Габбард, яка раніше поширювала антиукраїнські заяви та згадувала про "біолабораторії" в Україні.

  • Також Трамп визначив кандидатів на посади державного секретаря, генерального прокурора та інших керівників Національної розвідки.

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