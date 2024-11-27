Не служил в армии и не имеет опыта. Трамп избрал главой ВМС США бизнесмена

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на должность руководителя Военно-морских сил США. На этот пост претендует бизнесмен Джон Фелан.
Главные тезисы
- Джон Фелан - кандидат на пост главы ВМС США, не имеющий опыта военной службы, но активно поддерживающий кампанию Трампа.
- Фелан является основателем инвестиционной компании и ранее работал в частной инвестиционной фирме MSD Capital.
- Назначение Фелана потребует утверждения Сенатом, где большинство имеет Республиканская партия.
- Новая администрация Трампа также объявила назначения министра обороны, директора национальной разведки и других ключевых должностей.
- Кандидатура Фелана вызвала обсуждения в связи с его отсутствием военного опыта и активной поддержкой Трампа.
Что известно о кандидате на должность руководителя ВМС США Джона Фелана
Джон Фелан является основателем и председателем инвестиционной компании Rugger Management LLC, базирующейся во Флориде. Ранее он работал управляющим партнером в частной инвестиционной компании MSD Capital.
Американские СМИ отмечают, что Фелан, рассматриваемый на должность главы ВМС, не имеет военной службы в своем опыте. Он активно поддерживает Республиканскую партию и кампанию Трампа. В апреле Фелан пожертвовал более 834 тысяч долларов на совместный комитет Трампа, а в августе принимал его в своем доме в Аспене (Колорадо) во время благотворительного мероприятия.
Кандидатура Фелана на пост руководителя ВМС потребует утверждения Сенатом, где в следующем году большинство будет иметь Республиканская партия.
Новая администрация Трампа
Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил несколько ключевых назначений в своей будущей администрации.
В частности, на должность министра обороны был избран ветеран и телеведущий Fox News Пит Гегсет.
Кандидатом на пост директора национальной разведки США стала Тулси Габбард, ранее распространявшая антиукраинские заявления и упоминавшая о "биолабораториях" в Украине.
Также Трамп определил кандидатов в должности государственного секретаря, генерального прокурора и других руководителей Национальной разведки.
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