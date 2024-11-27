Не служил в армии и не имеет опыта. Трамп избрал главой ВМС США бизнесмена
Категория
Мир
Дата публикации

Не служил в армии и не имеет опыта. Трамп избрал главой ВМС США бизнесмена

Не служил в армии и не имеет опыта. Трамп избрал главой ВМС США бизнесмена
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Источник:  The Hill

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на должность руководителя Военно-морских сил США. На этот пост претендует бизнесмен Джон Фелан.

Главные тезисы

  • Джон Фелан - кандидат на пост главы ВМС США, не имеющий опыта военной службы, но активно поддерживающий кампанию Трампа.
  • Фелан является основателем инвестиционной компании и ранее работал в частной инвестиционной фирме MSD Capital.
  • Назначение Фелана потребует утверждения Сенатом, где большинство имеет Республиканская партия.
  • Новая администрация Трампа также объявила назначения министра обороны, директора национальной разведки и других ключевых должностей.
  • Кандидатура Фелана вызвала обсуждения в связи с его отсутствием военного опыта и активной поддержкой Трампа.

Что известно о кандидате на должность руководителя ВМС США Джона Фелана

Джон станет чрезвычайной силой для наших Военно-морских сил и надежным лидером по реализации моего курса "Америка прежде всего".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Будущий президент США

Джон Фелан является основателем и председателем инвестиционной компании Rugger Management LLC, базирующейся во Флориде. Ранее он работал управляющим партнером в частной инвестиционной компании MSD Capital.

Американские СМИ отмечают, что Фелан, рассматриваемый на должность главы ВМС, не имеет военной службы в своем опыте. Он активно поддерживает Республиканскую партию и кампанию Трампа. В апреле Фелан пожертвовал более 834 тысяч долларов на совместный комитет Трампа, а в августе принимал его в своем доме в Аспене (Колорадо) во время благотворительного мероприятия.

Кандидатура Фелана на пост руководителя ВМС потребует утверждения Сенатом, где в следующем году большинство будет иметь Республиканская партия.

Новая администрация Трампа

Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил несколько ключевых назначений в своей будущей администрации.

  • В частности, на должность министра обороны был избран ветеран и телеведущий Fox News Пит Гегсет.

  • Кандидатом на пост директора национальной разведки США стала Тулси Габбард, ранее распространявшая антиукраинские заявления и упоминавшая о "биолабораториях" в Украине.

  • Также Трамп определил кандидатов в должности государственного секретаря, генерального прокурора и других руководителей Национальной разведки.

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