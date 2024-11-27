Не служил в армии и не имеет опыта. Трамп избрал главой ВМС США бизнесмена

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на должность руководителя Военно-морских сил США. На этот пост претендует бизнесмен Джон Фелан.

Что известно о кандидате на должность руководителя ВМС США Джона Фелана

Джон станет чрезвычайной силой для наших Военно-морских сил и надежным лидером по реализации моего курса "Америка прежде всего". Дональд Трамп Будущий президент США

Джон Фелан является основателем и председателем инвестиционной компании Rugger Management LLC, базирующейся во Флориде. Ранее он работал управляющим партнером в частной инвестиционной компании MSD Capital.

Американские СМИ отмечают, что Фелан, рассматриваемый на должность главы ВМС, не имеет военной службы в своем опыте. Он активно поддерживает Республиканскую партию и кампанию Трампа. В апреле Фелан пожертвовал более 834 тысяч долларов на совместный комитет Трампа, а в августе принимал его в своем доме в Аспене (Колорадо) во время благотворительного мероприятия.

Кандидатура Фелана на пост руководителя ВМС потребует утверждения Сенатом, где в следующем году большинство будет иметь Республиканская партия.

Новая администрация Трампа

Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил несколько ключевых назначений в своей будущей администрации.