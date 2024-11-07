"Не відмовляюся від боротьби". Гарріс звернулася до виборців після поразки
Категорія
Світ
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"Не відмовляюся від боротьби". Гарріс звернулася до виборців після поразки

"Не відмовляюся від боротьби". Гарріс звернулася до виборців після поразки
Джерело:  Голос Америки

Кандидат у президенти США Камала Гарріс вперше звернулася до прихильників після поразки на виборах. Вона визнала результати та пообіцяла продовжити боротьбу – імовірно, натякаючи на подальшу участь у політиці.

Головні тези:

  • Камала Гарріс визнала поразку на виборах та пообіцяла продовжувати боротьбу за ідеали Америки.
  • Вона важливо наголосила на мирній передачі влади та відданості конституції.
  • Джо Байден висловив підтримку Камали Гарріс, підкресливши її винятковий внесок у політику та обіцянки на майбутнє.
  • Камала Гарріс залишає слід для майбутнього Америки, бути лідером та чемпіоном для усіх американців.
  • Її рішучість та радість у боротьбі за свободу і гідність є обіцянкою подальшого активного внеску у політику та суспільство.

Гарріс виступила із заявою після поразки на виборах США

Виступаючи біля Говардського університету у Вашингтоні, Гарріс визнала, що результат виборів президента США був не тим, "чого ми хотіли та за що ми боролись".

Ми маємо прийняти результати цих виборів. Раніше сьогодні я поговорила з обраним президентом Трампом і привітала його з перемогою. Я також пообіцяла йому допомогу з переходом влади і що ми зробимо це в мирний спосіб.

Камала Гарріс

Камала Гарріс

Кандидат у президенти США 

Демократка підкреслила необхідність мирної передачі влади, яка, за її словами, відрізняє демократію від автократії, а також наголосила, що громадяни повинні бути віддані не конкретній партії чи політику, а Конституції.

Хоча я визнаю поразку в цих виборах, я не відмовляюсь від боротьби, яка живила цю кампанію. Боротьбу за свободу, справедливість, можливість і гідність усіх людей, за ідеали в основі нашої країни, які відображають найкраще в Америці. Від цієї боротьби я ніколи не відмовлюсь, — пообіцяла Гарріс.

Вона закликала прихильників вести цю боротьбу не лише під час виборів, а й власними діями.

Інколи боротьба займає час. Це не означає, що ми не переможемо. Ніколи не здавайтесь, — підсумувала віцепрезидентка США.

Байден прокоментував поразку Гарріс

Чинний президент США Джо Байден прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на президентських виборах. Він вказав, що вона вступила у перегони за надзвичайних обставин.

Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся. За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, яка втілила те, що можливо, якщо керуватися сильними моральними принципами і чітким баченням нації… для всіх американців, — зазначив Джо Байден.

За словами Байдена, його рішення щодо Гарріс, яке він ухвалив, коли став кандидатом на посаду президента 2020 року, було найпершим і найкращим.

Її історія представляє найкраще з історії Америки. І як вона чітко дала зрозуміти сьогодні, я не маю жодних сумнівів, що вона продовжить писати цю історію. Вона продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю. Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців. Вона продовжуватиме бути лідером, на якого наші діти будуть рівнятися протягом наступних поколінь, оскільки вона залишає слід для майбутнього Америки, — підсумував Байден.

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