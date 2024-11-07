"Не відмовляюся від боротьби". Гарріс звернулася до виборців після поразки

Кандидат у президенти США Камала Гарріс вперше звернулася до прихильників після поразки на виборах. Вона визнала результати та пообіцяла продовжити боротьбу – імовірно, натякаючи на подальшу участь у політиці.
Головні тези:
- Камала Гарріс визнала поразку на виборах та пообіцяла продовжувати боротьбу за ідеали Америки.
- Вона важливо наголосила на мирній передачі влади та відданості конституції.
- Джо Байден висловив підтримку Камали Гарріс, підкресливши її винятковий внесок у політику та обіцянки на майбутнє.
- Камала Гарріс залишає слід для майбутнього Америки, бути лідером та чемпіоном для усіх американців.
- Її рішучість та радість у боротьбі за свободу і гідність є обіцянкою подальшого активного внеску у політику та суспільство.
Гарріс виступила із заявою після поразки на виборах США
Виступаючи біля Говардського університету у Вашингтоні, Гарріс визнала, що результат виборів президента США був не тим, "чого ми хотіли та за що ми боролись".
Демократка підкреслила необхідність мирної передачі влади, яка, за її словами, відрізняє демократію від автократії, а також наголосила, що громадяни повинні бути віддані не конкретній партії чи політику, а Конституції.
Вона закликала прихильників вести цю боротьбу не лише під час виборів, а й власними діями.
Байден прокоментував поразку Гарріс
Чинний президент США Джо Байден прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на президентських виборах. Він вказав, що вона вступила у перегони за надзвичайних обставин.
За словами Байдена, його рішення щодо Гарріс, яке він ухвалив, коли став кандидатом на посаду президента 2020 року, було найпершим і найкращим.
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