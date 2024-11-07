"Не отказываюсь от борьбы". Гаррис обратилась к избирателям после поражения
Категория
Мир
Дата публикации

"Не отказываюсь от борьбы". Гаррис обратилась к избирателям после поражения

"Не отказываюсь от борьбы". Гаррис обратилась к избирателям после поражения
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Источник:  Голос Америки

Кандидат в президенты США Камала Гаррис впервые обратилась к поклонникам после поражения на выборах. Она признала результаты и пообещала продолжить борьбу – вероятно, намекая на дальнейшее участие в политике.

Главные тезисы

  • Камала Гаррис обещает продолжать борьбу за свободу, справедливость и достоинство всех американцев, несмотря на поражение на выборах.
  • Гаррис подчеркнула важность мирной передачи власти и преданности конституции в своем обращении к избирателям.
  • Джо Байден выразил уважение и поддержку Камале Гаррис за ее исключительный вклад в политику, уверен, что она продолжит быть лидером и чемпионом для всех американцев.
  • Вице-президентство Гаррис оставляет след для будущего Америки, где она продолжит быть символом решимости и преданности идеалам страны.

Гаррис выступила с заявлением после поражения на выборах США

Выступая у Говардского университета в Вашингтоне, Гаррис признала, что результат выборов президента США был не тем, "чего мы хотели и за что мы сражались".

Мы должны принять результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также пообещала ему помощь с переходом власти и что мы сделаем это мирным способом.

Камала Гаррис

Камала Гаррис

Кандидат в президенты США

Демократко подчеркнула необходимость мирной передачи власти, которая, по ее словам, отличает демократию от автократии, а также подчеркнула, что граждане должны быть отданы не конкретной партии или политике, а Конституции.

Хотя я признаю поражение в этих выборах, я не отказываюсь от борьбы, питавшей эту кампанию. Борьбу за свободу, справедливость, возможность и достоинство всех людей за идеалы в основе нашей страны, которые отражают лучше всего в Америке. От этой борьбы я никогда не откажусь, — пообещала Гаррис.

Она призвала сторонников вести эту борьбу не только на выборах, но и собственными действиями.

Иногда борьба занимает время. Это не значит, что мы не победим. Никогда не сдавайтесь, — подытожила вице-президент США.

Байден прокомментировал поражение Гаррис

Действующий президент США Джо Байден прокомментировал поражение вице-президента Камалы Гаррис на президентских выборах. Он указал, что она вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

Америка увидела Камалу Гаррис, которую я знаю и которой глубоко увлекаюсь. В чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, воплотившую то, что возможно, если руководствоваться сильными моральными принципами и четким видением нации… для всех американцев, — отметил Джо Байден.

По словам Байдена, его решение по Гаррису, которое он принял, когда стал кандидатом на пост президента 2020 года, было самым первым и лучшим.

Ее история представляет лучшее из истории Америки. И как она четко дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю. Она будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью. Она будет продолжать быть чемпионом для всех американцев. Она будет продолжать быть лидером, на которого наши дети будут равняться в течение следующих поколений, поскольку она оставляет след для будущего Америки, — подытожил Байден.

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