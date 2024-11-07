"Не отказываюсь от борьбы". Гаррис обратилась к избирателям после поражения

Кандидат в президенты США Камала Гаррис впервые обратилась к поклонникам после поражения на выборах. Она признала результаты и пообещала продолжить борьбу – вероятно, намекая на дальнейшее участие в политике.

Гаррис выступила с заявлением после поражения на выборах США

Выступая у Говардского университета в Вашингтоне, Гаррис признала, что результат выборов президента США был не тем, "чего мы хотели и за что мы сражались".

Мы должны принять результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также пообещала ему помощь с переходом власти и что мы сделаем это мирным способом. Камала Гаррис Кандидат в президенты США

Демократко подчеркнула необходимость мирной передачи власти, которая, по ее словам, отличает демократию от автократии, а также подчеркнула, что граждане должны быть отданы не конкретной партии или политике, а Конституции.

Хотя я признаю поражение в этих выборах, я не отказываюсь от борьбы, питавшей эту кампанию. Борьбу за свободу, справедливость, возможность и достоинство всех людей за идеалы в основе нашей страны, которые отражают лучше всего в Америке. От этой борьбы я никогда не откажусь, — пообещала Гаррис. Поделиться

Она призвала сторонников вести эту борьбу не только на выборах, но и собственными действиями.

Иногда борьба занимает время. Это не значит, что мы не победим. Никогда не сдавайтесь, — подытожила вице-президент США. Поделиться

Байден прокомментировал поражение Гаррис

Действующий президент США Джо Байден прокомментировал поражение вице-президента Камалы Гаррис на президентских выборах. Он указал, что она вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

Америка увидела Камалу Гаррис, которую я знаю и которой глубоко увлекаюсь. В чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, воплотившую то, что возможно, если руководствоваться сильными моральными принципами и четким видением нации… для всех американцев, — отметил Джо Байден. Поделиться

По словам Байдена, его решение по Гаррису, которое он принял, когда стал кандидатом на пост президента 2020 года, было самым первым и лучшим.