"Не отказываюсь от борьбы". Гаррис обратилась к избирателям после поражения

Кандидат в президенты США Камала Гаррис впервые обратилась к поклонникам после поражения на выборах. Она признала результаты и пообещала продолжить борьбу – вероятно, намекая на дальнейшее участие в политике.
Главные тезисы
- Камала Гаррис обещает продолжать борьбу за свободу, справедливость и достоинство всех американцев, несмотря на поражение на выборах.
- Гаррис подчеркнула важность мирной передачи власти и преданности конституции в своем обращении к избирателям.
- Джо Байден выразил уважение и поддержку Камале Гаррис за ее исключительный вклад в политику, уверен, что она продолжит быть лидером и чемпионом для всех американцев.
- Вице-президентство Гаррис оставляет след для будущего Америки, где она продолжит быть символом решимости и преданности идеалам страны.
Гаррис выступила с заявлением после поражения на выборах США
Выступая у Говардского университета в Вашингтоне, Гаррис признала, что результат выборов президента США был не тем, "чего мы хотели и за что мы сражались".
Демократко подчеркнула необходимость мирной передачи власти, которая, по ее словам, отличает демократию от автократии, а также подчеркнула, что граждане должны быть отданы не конкретной партии или политике, а Конституции.
Она призвала сторонников вести эту борьбу не только на выборах, но и собственными действиями.
Байден прокомментировал поражение Гаррис
Действующий президент США Джо Байден прокомментировал поражение вице-президента Камалы Гаррис на президентских выборах. Он указал, что она вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.
По словам Байдена, его решение по Гаррису, которое он принял, когда стал кандидатом на пост президента 2020 года, было самым первым и лучшим.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-