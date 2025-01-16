Немає жодної ознаки підготовки Росії припинити війну проти України — адмірал Бауер
Категорія
Світ
Дата публікації

Немає жодної ознаки підготовки Росії припинити війну проти України — адмірал Бауер

Бауер
Read in English

Росія не готується до встановлення миру, тому держави НАТО повинні вкладати більше зусиль у військову співпрацю з партнерами та посилювати підтримку України. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на пресконференції в Брюсселі 16 січня

Головні тези:

  • Росія не демонструє наміру припинити війну з Україною, вимагаючи від НАТО посилення військової співпраці та підтримки України.
  • Російський президент Путін ставить економіку на військові рейки, зміцнюючи співпрацю з іншими країнами, надихаючи ризик для міжнародного порядку.
  • НАТО розглядає можливість високоточних ударів по Росії у випадку конфлікту, важливо приймати превентивні заходи для захисту від можливої агресії.
  • Засідання Військового комітету НАТО з участю країн-партнерів, включаючи Україну, підтверджує готовність альянсу допомагати та інвестувати в безпеку регіону.
  • НАТО активно залучається до зміцнення обороноздатності партнерів та визначення стратегій для запобігання можливих загроз з боку Росії.

Путін поставив російську економіку на військові рейки — Бауер

Адмірал Бауер наголосив, що відсутність волі Кремля зупинити війну вимагає відповіді з боку НАТО.

Війна Росії проти України має глобальні наслідки, і немає жодних ознак того, що Кремль готується до миру. Путін поставив російську економіку на військові рейки, і Росія все тісніше співпрацює з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Це вимагає об'єднаної та сильної відповіді. Саме тому вкладаємо більше зусиль у військову співпрацю, та обмін знаннями й досвідом із нашими партнерами.

Роб Бауер

Роб Бауер

Голова Військового комітету НАТО, адмірал 

Адмірал Роб Бауер повідомив, що засідання Військового комітету НАТО 15-16 січня вперше пройшло за участі начальників генеральних штабів з 26 країн-партнерів НАТО і Європейського Союзу.

Серед представлених країн були Вірменія, Австрія, Азербайджан, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Японія, Йорданія, Казахстан, Молдова, Катар, Республіка Корея, Сербія, Швейцарія та Україна.

Сьогодні начальники Генеральних штабів країн Альянсу мали тривалу розмову зі своїм українським колегою генералом Олександром Сирським. Ми підтвердили, що НАТО робитиме все можливе, щоб допомогти та інвестувати в Україну в наступні роки, захищаючи міжнародний порядок, заснований на правилах, в тому числі через безпекову допомогу та навчання для України.

У НАТО обговорюють високоточні удари по Росії

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зізнався, що у НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії, якщо розпочнеться конфлікт з державою-агресоркою.

Адмірал повідомив, що у НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії у випадку війни.

Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Голова військового комітету НАТО Роб Бауер у Києві назвав дві стратегічні помилки Путіна
НАТО
Роб Бауер
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Путін почав війну проти України — версія адмірала НАТО Бауера
ГУР
Роб Бауер
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому НАТО не вводить війська в Україну — відповідь топгенерала Бауера
Роб Бауер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?