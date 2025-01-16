Немає жодної ознаки підготовки Росії припинити війну проти України — адмірал Бауер

Росія не готується до встановлення миру, тому держави НАТО повинні вкладати більше зусиль у військову співпрацю з партнерами та посилювати підтримку України. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на пресконференції в Брюсселі 16 січня
Головні тези:
- Росія не демонструє наміру припинити війну з Україною, вимагаючи від НАТО посилення військової співпраці та підтримки України.
- Російський президент Путін ставить економіку на військові рейки, зміцнюючи співпрацю з іншими країнами, надихаючи ризик для міжнародного порядку.
- НАТО розглядає можливість високоточних ударів по Росії у випадку конфлікту, важливо приймати превентивні заходи для захисту від можливої агресії.
- Засідання Військового комітету НАТО з участю країн-партнерів, включаючи Україну, підтверджує готовність альянсу допомагати та інвестувати в безпеку регіону.
- НАТО активно залучається до зміцнення обороноздатності партнерів та визначення стратегій для запобігання можливих загроз з боку Росії.
Путін поставив російську економіку на військові рейки — Бауер
Адмірал Бауер наголосив, що відсутність волі Кремля зупинити війну вимагає відповіді з боку НАТО.
Адмірал Роб Бауер повідомив, що засідання Військового комітету НАТО 15-16 січня вперше пройшло за участі начальників генеральних штабів з 26 країн-партнерів НАТО і Європейського Союзу.
Серед представлених країн були Вірменія, Австрія, Азербайджан, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Японія, Йорданія, Казахстан, Молдова, Катар, Республіка Корея, Сербія, Швейцарія та Україна.
У НАТО обговорюють високоточні удари по Росії
Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зізнався, що у НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії, якщо розпочнеться конфлікт з державою-агресоркою.
Адмірал повідомив, що у НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії у випадку війни.
Грамотніше не чекати, [коли Росія завдасть удару], а вражати пускові установки в Росії у разі, якщо Росія на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару.
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