Немає жодної ознаки підготовки Росії припинити війну проти України — адмірал Бауер

Росія не готується до встановлення миру, тому держави НАТО повинні вкладати більше зусиль у військову співпрацю з партнерами та посилювати підтримку України. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на пресконференції в Брюсселі 16 січня

Путін поставив російську економіку на військові рейки — Бауер

Адмірал Бауер наголосив, що відсутність волі Кремля зупинити війну вимагає відповіді з боку НАТО.

Війна Росії проти України має глобальні наслідки, і немає жодних ознак того, що Кремль готується до миру. Путін поставив російську економіку на військові рейки, і Росія все тісніше співпрацює з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Це вимагає об'єднаної та сильної відповіді. Саме тому вкладаємо більше зусиль у військову співпрацю, та обмін знаннями й досвідом із нашими партнерами. Роб Бауер Голова Військового комітету НАТО, адмірал

Адмірал Роб Бауер повідомив, що засідання Військового комітету НАТО 15-16 січня вперше пройшло за участі начальників генеральних штабів з 26 країн-партнерів НАТО і Європейського Союзу.

Серед представлених країн були Вірменія, Австрія, Азербайджан, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Японія, Йорданія, Казахстан, Молдова, Катар, Республіка Корея, Сербія, Швейцарія та Україна.

Сьогодні начальники Генеральних штабів країн Альянсу мали тривалу розмову зі своїм українським колегою генералом Олександром Сирським. Ми підтвердили, що НАТО робитиме все можливе, щоб допомогти та інвестувати в Україну в наступні роки, захищаючи міжнародний порядок, заснований на правилах, в тому числі через безпекову допомогу та навчання для України. Поширити

У НАТО обговорюють високоточні удари по Росії

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зізнався, що у НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії, якщо розпочнеться конфлікт з державою-агресоркою.

Адмірал повідомив, що у НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії у випадку війни.