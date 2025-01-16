Нет никакого признака подготовки России прекратить войну против Украины — адмирал Бауэр

Россия не готовится к установлению мира, поэтому государства НАТО должны прилагать больше усилий в военном сотрудничестве с партнерами и усиливать поддержку Украины. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Брюсселе 16 января.
Главные тезисы
- Отсутствие воли Кремля прекратить войну требует решительного ответа со стороны НАТО, что подтвердил адмирал Роб Бауэр.
- Путин продолжает устраивать экономическую и военную мобилизацию, угрожая международной безопасности и порядку.
- НАТО активно укрепляет оборону своих партнеров и рассматривает возможность превентивных ударов по России в случае противостояния.
- Заседание Военного комитета НАТО подтвердило готовность альянса помогать Украине и инвестировать в безопасность региона.
- Необходимо объединенное и сильное решение в ответ на растущую агрессию России, подчеркнул Роб Бауэр на пресс-конференции.
Путин поставил российскую экономику на военные рельсы — Бауэр
Адмирал Бауэр подчеркнул, что отсутствие воли Кремля остановить войну требует ответа со стороны НАТО.
Адмирал Роб Бауэр сообщил, что заседание Военного комитета НАТО 15-16 января впервые прошло при участии начальников генеральных штабов из 26 стран-партнеров НАТО и Европейского союза.
Среди представленных стран Армения, Австрия, Азербайджан, Египет, Грузия, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Молдова, Катар, Республика Корея, Сербия, Швейцария и Украина.
В НАТО обсуждают высокоточные удары по России
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признался, что в НАТО обсуждают возможность превентивных высокоточных ударов по территории России, если начнется конфликт с государством-агрессором.
Адмирал сообщил, что в НАТО обсуждается возможность превентивных высокоточных ударов по территории России в случае войны.
Грамотнее не ждать [когда Россия нанесет удар], а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар.
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