Нет никакого признака подготовки России прекратить войну против Украины — адмирал Бауэр

Россия не готовится к установлению мира, поэтому государства НАТО должны прилагать больше усилий в военном сотрудничестве с партнерами и усиливать поддержку Украины. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Брюсселе 16 января.

Путин поставил российскую экономику на военные рельсы — Бауэр

Адмирал Бауэр подчеркнул, что отсутствие воли Кремля остановить войну требует ответа со стороны НАТО.

Война России против Украины имеет глобальные последствия, и нет никаких признаков того, что Кремль готовится к миру. Путин поставил российскую экономику на военные рельсы и Россия все теснее сотрудничает с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Это требует объединенного и сильного ответа. Именно поэтому вкладываем больше усилий в военное сотрудничество и обмен знаниями и опытом с нашими партнерами. Роб Бауэр Глава Военного комитета НАТО, адмирал

Адмирал Роб Бауэр сообщил, что заседание Военного комитета НАТО 15-16 января впервые прошло при участии начальников генеральных штабов из 26 стран-партнеров НАТО и Европейского союза.

Среди представленных стран Армения, Австрия, Азербайджан, Египет, Грузия, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Молдова, Катар, Республика Корея, Сербия, Швейцария и Украина.

Сегодня начальники Генеральных штабов стран Альянса беседовали со своим украинским коллегой генералом Александром Сырским. Мы подтвердили, что НАТО будет делать все возможное, чтобы помочь и инвестировать в Украину в последующие годы, защищая международный порядок, основанный на правилах, в том числе через помощь и обучение для Украины. Поделиться

В НАТО обсуждают высокоточные удары по России

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признался, что в НАТО обсуждают возможность превентивных высокоточных ударов по территории России, если начнется конфликт с государством-агрессором.

Адмирал сообщил, что в НАТО обсуждается возможность превентивных высокоточных ударов по территории России в случае войны.