Непрогнозований алкоголік. Прем'єрка Латвії Сіліня дала визначення Росії

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня порівняла поведінку Росії з непередбачуваним сусідом, який має алкогольну або наркотичну залежність.

У Латвії іронізують над Росією

РФ наче алкоголік або наркоман, поведінку якого ніколи не можна передбачити, і сусідні країни повинні це усвідомлювати.

Про це заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, повідомляє LSM.

Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як такий собі алкоголік або наркоман, дії якого ми не можемо прогнозувати. Евіка Сіліня Прем'єр-міністерка Латвії

За її словами, Латвія дотримується чіткого плану стосовно зміцнення власних кордонів з РФ та Білоруссю.

Ми зміцнюємо себе, щоб наші оборонні спроможності були єдині по всій Балтії. І ці візуальні зміни фактично видно вже зараз і буде видно ще більше цього року.

Також прем’єрка закликала Національні збройні сили інформувати регіональну та національну пресу про те, яка робота проводитиметься на східному кордоні країни, "бо не всі читають соцмережі чи пресрелізи".

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Вона наголосила, що в Латвії відновлено обов'язкову військову службу, значно збільшено фінансування оборони, і тому "в нас немає причин звинувачувати себе в тому, що ми робимо недостатньо" для зміцнення нашої безпеки та оборони.

Латвія допоможе Україні

Латвія вирішила приєднатися до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Латвія приєднається до чеської ініціативи, яку раніше запропонував президент Петро Павел, що полягає в закупівлі артилерійських боєприпасів для України.