Непрогнозируемый алкоголик. Премьер Латвии Силиня дала определение России
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Непрогнозируемый алкоголик. Премьер Латвии Силиня дала определение России

Силиня
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Источник:  LSM

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила поведение России с непредсказуемым соседом, имеющим алкогольную или наркотическую зависимость.

В Латвии иронизируют над Россией

РФ как алкоголик или наркоман, поведение которого никогда нельзя предвидеть, и соседние страны должны это осознавать.

Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, сообщает LSM.

Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем прогнозировать.

Эвика Силиня

Эвика Силиня

Премьер-министр Латвии

По ее словам, Латвия придерживается четкого плана по укреплению собственных границ с РФ и Белоруссией.

Мы укрепляем себя, чтобы наши оборонные возможности были едины по всей Балтии. И эти визуальные изменения фактически видны уже сейчас и будут видны еще больше в этом году.

Также премьер призвала Национальные вооруженные силы информировать региональную и национальную прессу о том, какая работа будет проводиться на восточной границе страны, "поскольку не все читают соцсети или прессрелизы".

Путин ежегодно выступает перед якобы "выборами" и пытается испугать окружающие страны.

Она подчеркнула, что в Латвии возобновлена обязательная военная служба, значительно увеличено финансирование обороны, и поэтому "у нас нет причин обвинять себя в том, что мы делаем недостаточно" для укрепления нашей безопасности и обороны.

Латвия поможет Украине

Латвия решила присоединиться к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Латвия присоединится к чешской инициативе, ранее предложенной президентом Петром Павелом, которая заключается в закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Это самая важная возможность победить Россию, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину.

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