Непрогнозируемый алкоголик. Премьер Латвии Силиня дала определение России

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила поведение России с непредсказуемым соседом, имеющим алкогольную или наркотическую зависимость.
В Латвии иронизируют над Россией
РФ как алкоголик или наркоман, поведение которого никогда нельзя предвидеть, и соседние страны должны это осознавать.
Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, сообщает LSM.
По ее словам, Латвия придерживается четкого плана по укреплению собственных границ с РФ и Белоруссией.
Мы укрепляем себя, чтобы наши оборонные возможности были едины по всей Балтии. И эти визуальные изменения фактически видны уже сейчас и будут видны еще больше в этом году.
Также премьер призвала Национальные вооруженные силы информировать региональную и национальную прессу о том, какая работа будет проводиться на восточной границе страны, "поскольку не все читают соцсети или прессрелизы".
Она подчеркнула, что в Латвии возобновлена обязательная военная служба, значительно увеличено финансирование обороны, и поэтому "у нас нет причин обвинять себя в том, что мы делаем недостаточно" для укрепления нашей безопасности и обороны.
Латвия поможет Украине
Латвия решила присоединиться к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.
Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Латвия присоединится к чешской инициативе, ранее предложенной президентом Петром Павелом, которая заключается в закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.
Это самая важная возможность победить Россию, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину.
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