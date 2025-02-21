Неважливий на переговорах. Трамп знову накинувся з докорами на Зеленського

Президент США Дональд Трамп 21 лютого знову виступив із критикою президента Володимира Зеленського. Зокрема заявив, що не вважає обов'язковою його присутність на переговорах і зустрічах про припинення російсько-української війни.

Трамп знову критикує Зеленського

Трамп каже, що у нього були "дуже хороші" дискусії з російським диктатором Володимиром Путіним, чого не було з Україною.

У них немає жодних карт на руках, але вони ведуть жорстку гру. Ми не дозволимо цьому тривати, — заявив він.

При цьому президент США взагалі не вважає Володимира Зеленського настільки важливим, щоб бути присутнім на зустрічах.

Я спостерігаю за ним уже багато років, і я спостерігаю, як він веде переговори без карт. У нього немає карт. І від цього нудить. Просто набридає. З мене досить... Він три роки ходив на зустрічі, але нічого не домігся. Тож, якщо чесно, я не думаю, що це дуже важливо — бути на зустрічах. З ним дуже важко укладати угоди. Дональд Трамп Президент США

Водночас незрозуміло, які зустрічі за три роки він мав на увазі.

Коли ведучий Браян Кілмід заявив, що Путін винен у війні, Трамп відповів, що "втомився це слухати". Але зрештою визнав відповідальність Росії за напад, хоча й поклав провину також на Зеленського та адміністрацію Байдена.

Росія напала, але в них не було причин нападати, його (Путіна, — ред.) могли відмовити. Усе це тягнулося роками, не було жодних причин, щоб він туди вторгався. Цього не повинно було статися. Поширити

Ця заява прозвучала після того, як ведучий неодноразово намагався чітко з'ясувати, чи згоден Трамп із тим, що Москва пішла на необґрунтоване вторгнення.

У відповідь президент видав звичний спіч про те, що Росія не вторглася б, якби він був на посаді. За його словами, попередник неправильно вів переговори з Росією.

Байден говорив неправильні речі. І Зеленський говорив неправильні речі, — сказав Трамп і додав, що Росію нібито було легко відмовити від війни.

Трамп також назвав поїздку міністра фінансів США Скотта Бессента до Києва минулого тижня "марною тратою часу". Він мав укласти угоду про доступ до мінеральних ресурсів, але українська сторона відхилила пропозицію, оскільки в ній не було гарантій майбутньої безпеки.

Дональд Трамп розкритикував і європейських лідерів. За його словами, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер "нічого не зробили" для припинення війни. Поширити

Макрона він назвав хорошим другом, а Стармера — приємним хлопцем. Але при цьому зазначив, що "Росія сіла за стіл переговорів тільки завдяки мені".