Неважливий на переговорах. Трамп знову накинувся з докорами на Зеленського

Президент США Дональд Трамп 21 лютого знову виступив із критикою президента Володимира Зеленського. Зокрема заявив, що не вважає обов'язковою його присутність на переговорах і зустрічах про припинення російсько-української війни.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп висловив критичні заяви про президента України Володимира Зеленського, вказавши на неважливість його участі в переговорах щодо припинення російсько-української війни.
- Трамп розкритикував Зеленського за відсутність стратегії під час переговорів з Росією та називає його участь на зустрічах необов'язковою.
- Президент США висловив незгоду з позицією Зеленського та Байдена у справі конфлікту з Росією, вказавши на їхню неправильність під час проведення переговорів.
Трамп знову критикує Зеленського
Трамп каже, що у нього були "дуже хороші" дискусії з російським диктатором Володимиром Путіним, чого не було з Україною.
У них немає жодних карт на руках, але вони ведуть жорстку гру. Ми не дозволимо цьому тривати, — заявив він.
При цьому президент США взагалі не вважає Володимира Зеленського настільки важливим, щоб бути присутнім на зустрічах.
Водночас незрозуміло, які зустрічі за три роки він мав на увазі.
Коли ведучий Браян Кілмід заявив, що Путін винен у війні, Трамп відповів, що "втомився це слухати". Але зрештою визнав відповідальність Росії за напад, хоча й поклав провину також на Зеленського та адміністрацію Байдена.
Ця заява прозвучала після того, як ведучий неодноразово намагався чітко з'ясувати, чи згоден Трамп із тим, що Москва пішла на необґрунтоване вторгнення.
У відповідь президент видав звичний спіч про те, що Росія не вторглася б, якби він був на посаді. За його словами, попередник неправильно вів переговори з Росією.
Байден говорив неправильні речі. І Зеленський говорив неправильні речі, — сказав Трамп і додав, що Росію нібито було легко відмовити від війни.
Трамп також назвав поїздку міністра фінансів США Скотта Бессента до Києва минулого тижня "марною тратою часу". Він мав укласти угоду про доступ до мінеральних ресурсів, але українська сторона відхилила пропозицію, оскільки в ній не було гарантій майбутньої безпеки.
Макрона він назвав хорошим другом, а Стармера — приємним хлопцем. Але при цьому зазначив, що "Росія сіла за стіл переговорів тільки завдяки мені".
Ця заява прозвучала на тлі запланованих зустрічей у Вашингтоні з Макроном 24 лютого, а зі Стармером — 27 лютого. Переговори відбудуться в той час, коли європейські лідери шукають відповідь на питання, які гарантії безпеки можуть надати Україні.
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