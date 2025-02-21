Неважен на переговорах. Трамп снова набросился с упреками на Зеленского

Президент США Дональд Трамп 21 февраля снова выступил с критикой президента Владимира Зеленского. В частности, заявил, что не считает обязательным его присутствие на переговорах и встречах о прекращении российско-украинской войны.

Трамп снова критикует Зеленского

Трамп говорит, что у него были "очень хорошие" дискуссии с российским диктатором Владимиром Путиным, чего не было с Украиной.

У них нет никаких карт на руках, но они ведут жесткую игру. Мы не позволим этому продолжаться, — заявил он.

При этом президент США вообще не считает Владимира Зеленского столь важным, чтобы присутствовать на встречах.

Я наблюдаю за ним уже много лет, и я наблюдаю, как он ведет переговоры без карт. У него нет карт. И от этого тошнит. Просто надоедает. С меня хватит... Он три года ходил на встречи, но ничего не добился. Так что, если честно, я не думаю, что это очень важно — быть на встречах. С ним очень тяжело заключать сделки. Дональд Трамп Президент США

В то же время, непонятно, какие встречи за три года он имел в виду.

Когда ведущий Брайан Килмид заявил, что Путин виноват в войне, Трамп ответил, что "устал это слушать". Но в конце концов признал ответственность России за нападение, хотя и возложил вину на Зеленского и администрацию Байдена.

Россия напала, но у них не было причин нападать, его (Путина, ред.) могли отказать. Все это тянулось годами, не было причин, чтобы он туда вторгался. Этого не должно было произойти. Поделиться

Это заявление прозвучало после того, как ведущий неоднократно пытался четко выяснить, согласен ли Трамп с тем, что Москва пошла на необоснованное вторжение.

В ответ президент выдал привычную спич о том, что Россия не вторглась бы, будь он на должности. По его словам, предшественник неправильно вел переговоры с Россией.

Байден говорил неправильные вещи. И Зеленский говорил неправильные вещи, — сказал Трамп и добавил, что Россию якобы было легко отказать от войны.

Трамп также назвал поездку министра финансов США Скотта Бессента в Киев на прошлой неделе "пустой тратой времени". Он должен был заключить соглашение о доступе к минеральным ресурсам, но украинская сторона отклонила предложение, поскольку в нем не было гарантий будущей безопасности.

Дональд Трамп подверг критике и европейских лидеров. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер "ничего не сделали" для прекращения войны. Поделиться

Макрона он назвал хорошим другом, а Стармера — приятным парнем. Но при этом отметил, что "Россия села за стол переговоров только благодаря мне".