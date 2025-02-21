Неважен на переговорах. Трамп снова набросился с упреками на Зеленского

Президент США Дональд Трамп 21 февраля снова выступил с критикой президента Владимира Зеленского. В частности, заявил, что не считает обязательным его присутствие на переговорах и встречах о прекращении российско-украинской войны.
Главные тезисы
- Трамп выразил критику по поводу отсутствия стратегии и результатов у Зеленского в переговорах с Россией.
- Президент США не считает присутствие Зеленского на встречах по войне обязательным и указывает на его неэффективность.
- Трамп также высказал критику в адрес европейских лидеров за недостаточную помощь в прекращении конфликта.
Трамп снова критикует Зеленского
Трамп говорит, что у него были "очень хорошие" дискуссии с российским диктатором Владимиром Путиным, чего не было с Украиной.
У них нет никаких карт на руках, но они ведут жесткую игру. Мы не позволим этому продолжаться, — заявил он.
При этом президент США вообще не считает Владимира Зеленского столь важным, чтобы присутствовать на встречах.
В то же время, непонятно, какие встречи за три года он имел в виду.
Когда ведущий Брайан Килмид заявил, что Путин виноват в войне, Трамп ответил, что "устал это слушать". Но в конце концов признал ответственность России за нападение, хотя и возложил вину на Зеленского и администрацию Байдена.
Это заявление прозвучало после того, как ведущий неоднократно пытался четко выяснить, согласен ли Трамп с тем, что Москва пошла на необоснованное вторжение.
В ответ президент выдал привычную спич о том, что Россия не вторглась бы, будь он на должности. По его словам, предшественник неправильно вел переговоры с Россией.
Байден говорил неправильные вещи. И Зеленский говорил неправильные вещи, — сказал Трамп и добавил, что Россию якобы было легко отказать от войны.
Трамп также назвал поездку министра финансов США Скотта Бессента в Киев на прошлой неделе "пустой тратой времени". Он должен был заключить соглашение о доступе к минеральным ресурсам, но украинская сторона отклонила предложение, поскольку в нем не было гарантий будущей безопасности.
Макрона он назвал хорошим другом, а Стармера — приятным парнем. Но при этом отметил, что "Россия села за стол переговоров только благодаря мне".
Это заявление прозвучало на фоне запланированных встреч в Вашингтоне с Макроном 24 февраля, а со Стармером — 27 февраля. Переговоры состоятся в то время, когда европейские лидеры ищут ответ на вопросы, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине.
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