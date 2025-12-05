Невідомі безпілотники кружляли над базою атомних субмарин у Франції — військові відкрили вогонь

Увечері 4 грудня над військово-морською базою Іль-Лонг у Франції помітили невідомі безпілотники.
Головні тези:
- Над базою атомних субмарин у Франції помітили невідомі дрони, що викликало втручання військових.
- Французькі військові відреагували на порушення повітряного простору над військовою базою Іль-Лонг.
Дрони порушили повітряний простір над військовою базою у Франції
Ця база розташована на краю гавані Бреста у регіоні Бретань. Там розміщують атомні ракетні субмарини французьких сил ядерного стримування.
Французькі військові у відповідь розпочали операцію з боротьби з безпілотниками. Батальйон морської піхоти, відповідальний за безпеку бази, відкрив вогонь по безпілотниках.
Будь-який проліт над військовою базою в нашій країні заборонений. Я схвалюю перехоплення нашими військовослужбовцями на базі Іль-Лонг. Розслідування триває, — заявила Міністерка збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.
Вона додала, що поки походження цих дронів не встановлено.
База Іль-Лонг охороняється 120 жандармами, які працюють у координації з морською піхотою. База забезпечує технічне обслуговування чотирьох французьких субмарин, принаймні одна з яких постійно перебуває у морі для забезпечення ядерного стримування.
