Невідомі безпілотники кружляли над базою атомних субмарин у Франції — військові відкрили вогонь
Категорія
Світ
Дата публікації

Невідомі безпілотники кружляли над базою атомних субмарин у Франції — військові відкрили вогонь

дрон
Read in English
Джерело:  Le Figaro

Увечері 4 грудня над військово-морською базою Іль-Лонг у Франції помітили невідомі безпілотники.

Головні тези:

  • Над базою атомних субмарин у Франції помітили невідомі дрони, що викликало втручання військових.
  • Французькі військові відреагували на порушення повітряного простору над військовою базою Іль-Лонг.

Дрони порушили повітряний простір над військовою базою у Франції

Ця база розташована на краю гавані Бреста у регіоні Бретань. Там розміщують атомні ракетні субмарини французьких сил ядерного стримування.

Французькі військові у відповідь розпочали операцію з боротьби з безпілотниками. Батальйон морської піхоти, відповідальний за безпеку бази, відкрив вогонь по безпілотниках.

Будь-який проліт над військовою базою в нашій країні заборонений. Я схвалюю перехоплення нашими військовослужбовцями на базі Іль-Лонг. Розслідування триває, — заявила Міністерка збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.

Вона додала, що поки походження цих дронів не встановлено.

Медіа зазначають, що польоти дронів у цій обмеженій зоні не є рідкістю. Наприклад, у ніч проти 18 листопада повідомлялося про політ дрона над півостровом Крозон, який включає острів Іль-Лонг, але без будь-яких прольотів над військовими об'єктами.

База Іль-Лонг охороняється 120 жандармами, які працюють у координації з морською піхотою. База забезпечує технічне обслуговування чотирьох французьких субмарин, принаймні одна з яких постійно перебуває у морі для забезпечення ядерного стримування.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Невідомі дрони помітили біля бази ВМС Швеції
Невідомі дрони зафіксували у Швеції
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Невідомі дрони знову тероризують Мюнхен
Невідомі дрони знову помітили над Мюнхеном
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Бельгії знову помітили невідомі дрони над військовим обєктом
Бельгія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?