Неизвестные бепилотники кружили над базой атомных субмарин во Франции — военные открыли огонь

Вечером 4 декабря над военно-морской базой Иль Лонг во Франции заметили неизвестные беспилотники.
Главные тезисы
- Неизвестные беспилотники были замечены над базой атомных субмарин в регионе Бретань, вызвав вмешательство военных.
- Французские военные ответили огнем по дронам, нарушившим воздушное пространство над военной базой во Франции.
- База Иль-Лонг является стратегически важным объектом, обслуживающим атомные ракетные субмарины французских сил ядерного сдерживания.
Дроны нарушили воздушное пространство над военной базой во Франции
Эта база находится на краю гавани Бреста в регионе Бретань. Там размещают атомные ракетные субмарины французских сил ядерного сдерживания.
Французские военные в ответ приступили к операции по борьбе с беспилотниками. Батальон морской пехоты, ответственный за сохранность базы, открыл огонь по беспилотникам.
Любой пролет над военной базой в нашей стране запрещен. Я одобряю перехват нашими военнослужащими на базе Иль-Лонг. Расследование продолжается, — заявила Министерство вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Уотрен.
Она добавила, что пока происхождение этих дронов не установлено.
База Иль-Лонг охраняется 120 жандармами, работающими в координации с морской пехотой. База обеспечивает техническое обслуживание четырех французских субмарин, по крайней мере, одна из которых постоянно находится в море для обеспечения ядерного сдерживания.
