Неизвестные бепилотники кружили над базой атомных субмарин во Франции — военные открыли огонь

Дроны нарушили воздушное пространство над военной базой во Франции

Эта база находится на краю гавани Бреста в регионе Бретань. Там размещают атомные ракетные субмарины французских сил ядерного сдерживания.

Французские военные в ответ приступили к операции по борьбе с беспилотниками. Батальон морской пехоты, ответственный за сохранность базы, открыл огонь по беспилотникам.

Любой пролет над военной базой в нашей стране запрещен. Я одобряю перехват нашими военнослужащими на базе Иль-Лонг. Расследование продолжается, — заявила Министерство вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Уотрен.

Она добавила, что пока происхождение этих дронов не установлено.

Медиа отмечают, что полеты дронов в этой ограниченной зоне не редкость. Например, в ночь на 18 ноября сообщалось о полете дрона над полуостровом Крозон, который включает остров Иль-Лонг, но без каких-либо пролетов над военными объектами.

База Иль-Лонг охраняется 120 жандармами, работающими в координации с морской пехотой. База обеспечивает техническое обслуживание четырех французских субмарин, по крайней мере, одна из которых постоянно находится в море для обеспечения ядерного сдерживания.