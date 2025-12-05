Неизвестные бепилотники кружили над базой атомных субмарин во Франции — военные открыли огонь
Категория
Мир
Дата публикации

Неизвестные бепилотники кружили над базой атомных субмарин во Франции — военные открыли огонь

дрон
Read in English
Читати українською
Источник:  Le Figaro

Вечером 4 декабря над военно-морской базой Иль Лонг во Франции заметили неизвестные беспилотники.

Главные тезисы

  • Неизвестные беспилотники были замечены над базой атомных субмарин в регионе Бретань, вызвав вмешательство военных.
  • Французские военные ответили огнем по дронам, нарушившим воздушное пространство над военной базой во Франции.
  • База Иль-Лонг является стратегически важным объектом, обслуживающим атомные ракетные субмарины французских сил ядерного сдерживания.

Дроны нарушили воздушное пространство над военной базой во Франции

Эта база находится на краю гавани Бреста в регионе Бретань. Там размещают атомные ракетные субмарины французских сил ядерного сдерживания.

Французские военные в ответ приступили к операции по борьбе с беспилотниками. Батальон морской пехоты, ответственный за сохранность базы, открыл огонь по беспилотникам.

Любой пролет над военной базой в нашей стране запрещен. Я одобряю перехват нашими военнослужащими на базе Иль-Лонг. Расследование продолжается, — заявила Министерство вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Уотрен.

Она добавила, что пока происхождение этих дронов не установлено.

Медиа отмечают, что полеты дронов в этой ограниченной зоне не редкость. Например, в ночь на 18 ноября сообщалось о полете дрона над полуостровом Крозон, который включает остров Иль-Лонг, но без каких-либо пролетов над военными объектами.

База Иль-Лонг охраняется 120 жандармами, работающими в координации с морской пехотой. База обеспечивает техническое обслуживание четырех французских субмарин, по крайней мере, одна из которых постоянно находится в море для обеспечения ядерного сдерживания.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестные дроны заметили у базы ВМС Швеции
Неизвестные дроны зафиксировали в Швеции
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестные дроны снова терроризируют Мюнхен
Неизвестные дроны снова заметили над Мюнхеном
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Бельгии снова заметили неизвестные дроны над военным объектом
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?