Невідомі безпілотники помітили на півночі Німеччини — яких заходів протидії вжито

Після Данії невідомі дрони помітили на півночі Німеччини — над Шлезвіг-Гольштейном. Через це місцева поліція посилює захист від безпілотників.

Невідомі дрони літають над ФРН

Кілька дронів було помічено над Шлезвіг-Гольштейном у ніч на 26 вересня.

За словами місцевого міністра внутрішніх справ Сабіне Зюттерлін-Ваак, наразі розслідується підозра у шпигунстві. Поширити

Водночас міністр не надала інформації про кількість та місце виявлення дронів. Поліція землі у співпраці з іншими північнонімецькими землями посилює захист від дронів.

За словами Зюттерлін-Ваак, всі служби перебувають у стані підвищеної готовності, а ситуація з безпекою не змінилася.

Ніклас Дюрбрук, речник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини з питань внутрішньої безпеки, занепокоєний цією новиною.

Північні німецькі землі разом з федеральним урядом і, за необхідності, у координації з нашими данськими сусідами повинні бути в змозі якомога швидше ефективно реагувати на такі події. Поширити

Зазначається, що у Шлезвіг-Гольштейні вже було кілька інцидентів із дронами. На початку вересня спеціальні сили поліції заблокували вантажне судно на Північно-Східноморському каналі, яке, ймовірно, використовувалося як база для польотів дронів.

У січні над базою протиповітряної оборони Patriot у Швесінгу поблизу Хузума (округ Північна Фрисландія) нібито неодноразово літали дрони.

У Брунсбюттелі (округ Дітмаршен) в серпні 2024 року було зафіксовано численні незаконні польоти дронів над критичною інфраструктурою.