Невідомі безпілотники помітили на півночі Німеччини — яких заходів протидії вжито
Невідомі безпілотники помітили на півночі Німеччини — яких заходів протидії вжито

дрон
Read in English
Джерело:  online.ua

Після Данії невідомі дрони помітили на півночі Німеччини — над Шлезвіг-Гольштейном. Через це місцева поліція посилює захист від безпілотників.

Головні тези:

  • Помічено дрони на півночі Німеччини, що викликало занепокоєння серед влади та місцевих жителів.
  • Місцева поліція вживає заходів з посилення захисту від безпілотників та розслідує підозру у шпигунстві.
  • Інциденти з дронами вже спостерігалися у різних районах Шлезвіг-Гольштейну, що ставить під питання безпеку регіону.

Невідомі дрони літають над ФРН

Кілька дронів було помічено над Шлезвіг-Гольштейном у ніч на 26 вересня.

За словами місцевого міністра внутрішніх справ Сабіне Зюттерлін-Ваак, наразі розслідується підозра у шпигунстві.

Водночас міністр не надала інформації про кількість та місце виявлення дронів. Поліція землі у співпраці з іншими північнонімецькими землями посилює захист від дронів.

За словами Зюттерлін-Ваак, всі служби перебувають у стані підвищеної готовності, а ситуація з безпекою не змінилася.

Ніклас Дюрбрук, речник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини з питань внутрішньої безпеки, занепокоєний цією новиною.

Північні німецькі землі разом з федеральним урядом і, за необхідності, у координації з нашими данськими сусідами повинні бути в змозі якомога швидше ефективно реагувати на такі події.

Зазначається, що у Шлезвіг-Гольштейні вже було кілька інцидентів із дронами. На початку вересня спеціальні сили поліції заблокували вантажне судно на Північно-Східноморському каналі, яке, ймовірно, використовувалося як база для польотів дронів.

У січні над базою протиповітряної оборони Patriot у Швесінгу поблизу Хузума (округ Північна Фрисландія) нібито неодноразово літали дрони.

У Брунсбюттелі (округ Дітмаршен) в серпні 2024 року було зафіксовано численні незаконні польоти дронів над критичною інфраструктурою.

Більше по темі

Невідомі дрони вночі порушили повітряний простір над аеропортами Данії
Данія
Китайські інженери тестували військові дрони на полігонах РФ
Китай
Дрони Угорщини могли стежити за прикордонням України — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський

