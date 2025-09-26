Невідомі безпілотники помітили на півночі Німеччини — яких заходів протидії вжито

Після Данії невідомі дрони помітили на півночі Німеччини — над Шлезвіг-Гольштейном. Через це місцева поліція посилює захист від безпілотників.
Головні тези:
- Помічено дрони на півночі Німеччини, що викликало занепокоєння серед влади та місцевих жителів.
- Місцева поліція вживає заходів з посилення захисту від безпілотників та розслідує підозру у шпигунстві.
- Інциденти з дронами вже спостерігалися у різних районах Шлезвіг-Гольштейну, що ставить під питання безпеку регіону.
Невідомі дрони літають над ФРН
Кілька дронів було помічено над Шлезвіг-Гольштейном у ніч на 26 вересня.
Водночас міністр не надала інформації про кількість та місце виявлення дронів. Поліція землі у співпраці з іншими північнонімецькими землями посилює захист від дронів.
За словами Зюттерлін-Ваак, всі служби перебувають у стані підвищеної готовності, а ситуація з безпекою не змінилася.
Ніклас Дюрбрук, речник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини з питань внутрішньої безпеки, занепокоєний цією новиною.
Зазначається, що у Шлезвіг-Гольштейні вже було кілька інцидентів із дронами. На початку вересня спеціальні сили поліції заблокували вантажне судно на Північно-Східноморському каналі, яке, ймовірно, використовувалося як база для польотів дронів.
У січні над базою протиповітряної оборони Patriot у Швесінгу поблизу Хузума (округ Північна Фрисландія) нібито неодноразово літали дрони.
У Брунсбюттелі (округ Дітмаршен) в серпні 2024 року було зафіксовано численні незаконні польоти дронів над критичною інфраструктурою.
