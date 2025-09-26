Неизвестные беспилотники заметили на севере Германии — какие меры противодействия приняты

После Дании неизвестные дроны заметили на севере Германии над Шлезвиг-Гольштейном. Поэтому местная полиция усиливает защиту от беспилотников.

Неизвестные дроны летают над ФРГ

Несколько дронов было замечено над Шлезвиг-Гольштейном в ночь на 26 сентября.

По словам местного министра внутренних дел Сабине Зюттерлин-Ваак, в настоящее время расследуется подозрение в шпионаже. Поделиться

В то же время министр не предоставила информацию о количестве и месте обнаружения дронов. Полиция земли в сотрудничестве с другими северогерманскими землями усиливает защиту от дронов.

По словам Зюттерлина-Ваака, все службы находятся в состоянии повышенной готовности, а ситуация с безопасностью не изменилась.

Никлас Дюрбрук, спикер фракции Социал-демократической партии Германии по вопросам внутренней безопасности, обеспокоен этой новостью.

Северные немецкие земли вместе с федеральным правительством и, при необходимости, в координации с нашими датскими соседями должны быть в состоянии как можно быстрее реагировать на такие события. Поделиться

Отмечается, что в Шлезвиг-Гольштейне было несколько инцидентов с дронами. В начале сентября специальные силы полиции заблокировали грузовое судно на Северо-Восточном канале, которое, вероятно, использовалось как база для полетов дронов.

В январе над базой противовоздушной обороны Patriot в Швесинге близ Хузума (округ Северная Фрисландия) якобы не раз летали дроны.

В Брунсбюттеле (округ Дитмаршен) в августе 2024 года были зафиксированы многочисленные незаконные полеты дронов над критической инфраструктурой.