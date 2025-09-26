Неизвестные беспилотники заметили на севере Германии — какие меры противодействия приняты

После Дании неизвестные дроны заметили на севере Германии над Шлезвиг-Гольштейном. Поэтому местная полиция усиливает защиту от беспилотников.
Главные тезисы
- Местная полиция на севере Германии усиливает защиту от дронов после нескольких инцидентов с беспилотниками.
- Замечены неизвестные дроны над Шлезвиг-Гольштейном, вызвавшие беспокойство среди властей и местных жителей.
- Министр внутренних дел расследует подозрения в шпионаже в отношении дронов, незаконно летающих в регионе.
Неизвестные дроны летают над ФРГ
Несколько дронов было замечено над Шлезвиг-Гольштейном в ночь на 26 сентября.
В то же время министр не предоставила информацию о количестве и месте обнаружения дронов. Полиция земли в сотрудничестве с другими северогерманскими землями усиливает защиту от дронов.
По словам Зюттерлина-Ваака, все службы находятся в состоянии повышенной готовности, а ситуация с безопасностью не изменилась.
Никлас Дюрбрук, спикер фракции Социал-демократической партии Германии по вопросам внутренней безопасности, обеспокоен этой новостью.
Отмечается, что в Шлезвиг-Гольштейне было несколько инцидентов с дронами. В начале сентября специальные силы полиции заблокировали грузовое судно на Северо-Восточном канале, которое, вероятно, использовалось как база для полетов дронов.
В январе над базой противовоздушной обороны Patriot в Швесинге близ Хузума (округ Северная Фрисландия) якобы не раз летали дроны.
В Брунсбюттеле (округ Дитмаршен) в августе 2024 года были зафиксированы многочисленные незаконные полеты дронов над критической инфраструктурой.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-