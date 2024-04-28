Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що в Росії останніми днями невідомі спалили два тепловози.

Знищення тепловозів в Росії

У повідомленні ГУР йдеться, що 28 квітня 2024 року в місті Оренбург в Росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки “2ТЕ10М”.

Водночас подібний інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ ― тоді вночі пожежа знищила тепловоз “ЧМЕ-3”.

ГУР МО України констатує ― ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора. Поширити

Операції ГУР на території Росії

Раніще у ГУР повідомляли, що у ніч на 26 квітня на аеродромі «Остафьєво» Міністерства оборони РФ у Москві знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.

Як зазначає розвідка, аеродром належить МО РФ та експлуатується спільно з підприємством «Газпромавіа», що входить до структури ВАТ «Газпром».

А 17 квітня у ГУР повідомили, що в російській Самарі знищено гелікоптер Мі-8, яким окупанти перевозили зброю та особовий склад для війни в Україні. Його вартість може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.