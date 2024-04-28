Воїни ГУР знищили новітню антидронову РЛС росіян "Рєпєйнік" — відео

Українські розвідники знищили новітню антидронову РЛС росіян "Рєпєйнік" за допомогою безпілотника.
Відео знищення російської РЛС “Рєпєйнік”
У ГУР повідомили, що 26 квітня 2024 року воєнні розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога “Рєпєйнік”.
Операцію провели бійці групи “Гуси 9” спільно з підрозділом активних дій ГУР МО України.
Що таке РЛС “Рєпєйнік”
За даними ГУР, переносну РЛС “Рєпєйнік” росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році.
Її вартість становить близько 10 мільйонів рублів або 100 тисяч доларів.
За даними порталу “Мілітарний“, окрім безпілотників станція може виявляти транспортні засоби та людей.
У комплекс входить РЛС та турель радіоелектронної боротьби. Час розгортання та згортання всього комплексу — 5 хвилин.
Ця радіолокаційна станція може виявляти дрони на відстані до 15 км, висоті до 5 км і швидкості до 200 км/год.
Дальність виявлення цілей залежно від розміру коливається від 2 до 15 км, а дальність подавлення засобом РЕБ становить 1,5 км.
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