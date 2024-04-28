Воїни ГУР знищили новітню антидронову РЛС росіян "Рєпєйнік" — відео

Відео знищення російської РЛС “Рєпєйнік”

У ГУР повідомили, що 26 квітня 2024 року воєнні розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога “Рєпєйнік”.

Операцію провели бійці групи “Гуси 9” спільно з підрозділом активних дій ГУР МО України.

Що таке РЛС “Рєпєйнік”

За даними ГУР, переносну РЛС “Рєпєйнік” росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році.

Її вартість становить близько 10 мільйонів рублів або 100 тисяч доларів.

Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів. Поширити

За даними порталу “Мілітарний“, окрім безпілотників станція може виявляти транспортні засоби та людей.

У комплекс входить РЛС та турель радіоелектронної боротьби. Час розгортання та згортання всього комплексу — 5 хвилин.

Ця радіолокаційна станція може виявляти дрони на відстані до 15 км, висоті до 5 км і швидкості до 200 км/год.

Дальність виявлення цілей залежно від розміру коливається від 2 до 15 км, а дальність подавлення засобом РЕБ становить 1,5 км.