Воины ГУР уничтожили новейшую антидроновую РЛС россиян "Репейник" — видео

Украинские разведчики уничтожили новейшую антидроновую РЛС россиян "Репейник" с помощью беспилотника.
Видео уничтожения российской РЛС "Репейник"
В ГУР сообщили, что 26 апреля 2024 года военные разведчики обнаружили и нанесли огневой поражение по аппаратной связи и новейшей радиолокационной станции врага "Репейник".
Операцию провели бойцы группы "Гуси 9" совместно с подразделением активных действий ГУР МО Украины.
Что такое РЛС "Репейник"
По данным ГУР, переносную РЛС "Репейник" россияне начали поставлять в войска только в 2022 году.
Ее стоимость составляет около 10 миллионов рублей или 100 тысяч долларов.
По данным портала Милитарный, кроме беспилотников станция может обнаруживать транспортные средства и людей.
В комплекс входит РЛС и турель радиоэлектронной борьбы. Время развертывания и свертывания всего комплекса — 5 минут.
Эта радиолокационная станция может обнаруживать дроны на расстоянии до 15 км, высоте до 5 км и скорости до 200 км/ч.
Дальность обнаружения целей в зависимости от размера колеблется от 2 до 15 км, а дальность подавления средством РЭБ составляет 1,5 км.
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