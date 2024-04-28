Воины ГУР уничтожили новейшую антидроновую РЛС россиян "Репейник" — видео

Видео уничтожения российской РЛС "Репейник"

В ГУР сообщили, что 26 апреля 2024 года военные разведчики обнаружили и нанесли огневой поражение по аппаратной связи и новейшей радиолокационной станции врага "Репейник".

Операцию провели бойцы группы "Гуси 9" совместно с подразделением активных действий ГУР МО Украины.

Что такое РЛС "Репейник"

По данным ГУР, переносную РЛС "Репейник" россияне начали поставлять в войска только в 2022 году.

Ее стоимость составляет около 10 миллионов рублей или 100 тысяч долларов.

Станция служила оккупантам для обнаружения малых воздушных целей, в частности дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров. Поделиться

По данным портала Милитарный, кроме беспилотников станция может обнаруживать транспортные средства и людей.

В комплекс входит РЛС и турель радиоэлектронной борьбы. Время развертывания и свертывания всего комплекса — 5 минут.

Эта радиолокационная станция может обнаруживать дроны на расстоянии до 15 км, высоте до 5 км и скорости до 200 км/ч.

Дальность обнаружения целей в зависимости от размера колеблется от 2 до 15 км, а дальность подавления средством РЭБ составляет 1,5 км.