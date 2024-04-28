Неизвестные сожгли два тепловоза в Оренбурге и Владикавказе в РФ — видео

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что в России в последние дни неизвестные сожгли два тепловоза.

Уничтожение тепловозов в России

В сообщении ГУР говорится, что 28 апреля 2024 года в городе Оренбург в России неизвестные сожгли дотла магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М".

В то же время подобный инцидент произошел двумя днями ранее, 26 апреля, в городе Владикавказ - тогда ночью пожар уничтожил тепловоз "ЧМЭ-3".

ГУР МО Украины констатирует: ликвидация подвижного состава на российской железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора. Поделиться

Операции ГУР на территории России

Ранее в ГУР сообщалось, что в ночь на 26 апреля на аэродроме «Остафьево» Министерства обороны РФ в Москве уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32.

Как отмечает разведка, аэродром принадлежит МО РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".

А 17 апреля в ГУР сообщили, что в российской Самаре уничтожен вертолет Ми-8, которым оккупанты перевозили оружие и личный склад для войны в Украине. Его стоимость может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.