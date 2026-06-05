"Нехай самі розбираються!". Трамп зробив заяву щодо листа Зеленського Путіну

Трамп “дозволив” Зеленському і Путіну самим розібратися з перемовинами

Так, журналісти запитали у Трампа, чи мають Зеленський і Путін зустрітися особисто, перш ніж США повернуться до ролі модератора переговорів.

Ну, я не проти. Я маю на увазі, нехай вони домовляються. Це я їх довів до цієї позиції. І я думаю, що це буде вирішено. Я думаю, що ми наближаємося до того, де Росія та Україна мали б... [укласти мир]. Дональд Трамп Президент США

Також Трамп вкотре нагадав, що якби він був тоді президентом США, російсько-української війни начебто ніколи не сталося.

Напередодні президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до президента Росії Володимира Путіна. У ньому український лідер запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні (наприклад, у Швейцарії чи Туреччині) для обговорення припинення війни.

Зеленський наголосив на готовності України до повного припинення вогню на період переговорів, обміну полоненими за формулою "всіх на всіх" та прямого діалогу без очікування додаткових міжнародних факторів. Поширити

Пізніше Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з українським президентом. За його словами, для України сенс лише в зупинці російського наступу, а Росії потрібні "домовленості". Він також назвав лист "з елементами хамства" та непродуктивним для підготовки переговорів.