"Нехай самі розбираються!". Трамп зробив заяву щодо листа Зеленського Путіну

Лідери України та Росії мають зустрітися віч-на-віч без присутності посередника. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп, коментуючи відкритий лист президента України Володимира Зеленського до Путіна.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп підтримує ідею проведення особистої зустрічі між Зеленським і Путіним без участі США.
- Відкритий лист Зеленського до Путіна містив пропозицію про зустріч у нейтральній країні для обговорення припинення війни.
Трамп “дозволив” Зеленському і Путіну самим розібратися з перемовинами
Так, журналісти запитали у Трампа, чи мають Зеленський і Путін зустрітися особисто, перш ніж США повернуться до ролі модератора переговорів.
Також Трамп вкотре нагадав, що якби він був тоді президентом США, російсько-української війни начебто ніколи не сталося.
Напередодні президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до президента Росії Володимира Путіна. У ньому український лідер запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні (наприклад, у Швейцарії чи Туреччині) для обговорення припинення війни.
Пізніше Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з українським президентом. За його словами, для України сенс лише в зупинці російського наступу, а Росії потрібні "домовленості". Він також назвав лист "з елементами хамства" та непродуктивним для підготовки переговорів.
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