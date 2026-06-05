"Пусть сами разбираются!". Трамп сделал заявление насчет письма Зеленского Путину
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"Пусть сами разбираются!". Трамп сделал заявление насчет письма Зеленского Путину

Трамп
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Источник:  Clash Report

Лидеры Украины и России должны встретиться лицом к лицу без присутствия посредника. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, комментируя открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского Путину.

Главные тезисы

  • Трамп поддерживает идею личной встречи между Зеленским и Путиным без участия США.
  • Зеленский предложил Путину встречу в нейтральной стране для обсуждения прекращения войны.

Трамп "разрешил" Зеленскому и Путину самим разобраться с переговорами

Так, журналисты спросили Трампа, должны ли Зеленский и Путин встретиться лично, прежде чем США вернутся к роли модератора переговоров.

Ну, я не против. Я имею в виду, пусть они договариваются. Это я довел их до этой позиции. И я думаю, что это будет решено. Я думаю, что мы приближаемся к тому, где Россия и Украина должны... [заключить мир].

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Также Трамп в очередной раз напомнил, что будь он тогда президентом США, российско-украинской войны вроде бы никогда не произошло.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем украинский лидер предложил провести личную встречу в нейтральной стране (например, в Швейцарии или Турции) для обсуждения прекращения войны.

Зеленский отметил готовность Украины к полному прекращению огня на период переговоров, обмену пленными по формуле "всех на всех" и прямому диалогу без ожидания дополнительных международных факторов.

Позже Путин заявил, что не видит смысла во встрече с украинским президентом. По его словам, для Украины смысл только в остановке российского наступления, а России нужны "договоренности". Он также назвал письмо "с элементами хамства" и непродуктивным для подготовки переговоров.

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