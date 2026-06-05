Путин цинично отреагировал на письмо Зеленского планами "денацификации Украины"
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Путин цинично отреагировал на письмо Зеленского планами "денацификации Украины"

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин нагло отреагировал на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, адресованное ему. Свое мнение он высказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Главные тезисы

  • Путин нагло отреагировал на письмо Зеленского, назвав его “хамством” и выразив угрозы денацификации Украины.
  • Президент РФ отказался от личной встречи с Зеленским, заявив о необходимости урегулирования конфликта и достижения поставленных целей.

Путин цинично назвал письмо Зеленского "хамством"

Путин заявил, что это письмо ему показал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что сегодня утром вскользь пересмотрел его содержание.

Несколько вещей, на которые я уделю внимание: он вспомнил мой возраст. Что я могу сказать? О возрасте должны думать все... Некоторые политические деятели и старше меня... Но главное не возраст, а дееспособность и трудоспособность.

По словам российского диктатора, некий российский бизнесмен встретился 21 мая с Зеленским в Киеве. Путин заявил, что президент Украины якобы сказал бизнесмену о том, что хочет личной встречи с главой РФ.

Что это значит? Они просят о встрече, а сами наносят удары, — добавил российский диктатор, вспомнив удар по общежитию в Старобельске, который произошел 22 мая.

Также Путин заявил, что письмо Зеленского содержит "элементы хамства". По его словам, целью этого письма является создание условий, чтобы их встреча была невозможной. Однако сам российский диктатор сказал, что не собирается встречаться с Зеленским:

Не вижу смысла нам встречаться, смысл украинской стороны остановить наше наступление, а нам нужны договоренности. До встречи с Зеленским нужно найти решение по урегулированию конфликта.

Также российский диктатор заявил, что РФ "будет добиваться денацификации Украины". По его словам, боевые действия завершатся после достижения Россией поставленных перед собой целей.

Суммируя свои высказывания по поводу письма, Путин обратился к оккупантам: "Работайте, братья".

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