Путін цинічно відреагував на лист Зеленського планами "денацифікації України"

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін нахабно відреагував на відкритий лист президента України Володимира Зеленського, адресований йому. Свою думку він висловив під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Путін цинічно назвав лист Зеленського “хамством”

Путін заявив, що цей лист йому показав прессекретар Дмитро Пєсков. Він зазначив, що сьогодні зранку побіжно переглянув його зміст.

Кілька речей, на які я зверну увагу: він згадав мій вік. Що я можу сказати? Про вік повинні думати всі... Деякі політичні діячі і старші за мене... Але головне не вік, а дієздатність і працездатність. Поширити

За словами російського диктатора, якийсь російський бізнесмен 21 травня зустрівся із Зеленським у Києві. Путін заявив, що президент України нібито сказав бізнесменові про те, що хоче особистої зустрічі з главою РФ.

Що це означає? Вони просять про зустріч, а самі завдають ударів, — додав російський диктатор, згадавши удар по гуртожитку в Старобільську, який стався 22 травня.

Також Путін заявив, що лист Зеленського містить "елементи хамства". За його словами, метою цього листа є створення умов, щоб їхня зустріч була неможливою. Однак сам російський диктатор сказав, що не збирається зустрічатися із Зеленським:

Не бачу сенсу нам зустрічатися, сенс української сторони — зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості. До зустрічі із Зеленським потрібно знайти рішення щодо врегулювання конфлікту. Поширити

Також російський диктатор заявив, що РФ "домагатиметься денацифікації України". За його словами, бойові дії завершаться після досягнення Росією поставлених перед собою цілей.