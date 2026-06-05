Путин ничего не хочет менять и продолжает войну против Украины — Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин не хочет мира и снова выбирает продолжение войны.
Главные тезисы
- Путин выбирает продолжение войны против Украины, отказываясь от мира, по мнению Зеленского.
- Украинский президент обвиняет диктатора в нежелании изменений и отказе признать военные действия.
Россия снова выбрала войну — Зеленский
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что диктатор ничего не хочет менять и не хочет признать, что эта война "нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги", и все они "сегодня были очень улыбчивыми".
Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию больше.
Накануне Зеленский обнародовал открытое письмо, адресованное диктатору. Ему предшествовало заявление украинского лидера о том, что из-за концентрации внимания США на ситуации с Ираном Украина готова перейти к прямым переговорам с РФ, чтобы не ожидать дальнейшего развития событий.
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