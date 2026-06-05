Путин ничего не хочет менять и продолжает войну против Украины — Зеленский
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Путин ничего не хочет менять и продолжает войну против Украины — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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Российский диктатор Владимир Путин не хочет мира и снова выбирает продолжение войны.

Главные тезисы

  • Путин выбирает продолжение войны против Украины, отказываясь от мира, по мнению Зеленского.
  • Украинский президент обвиняет диктатора в нежелании изменений и отказе признать военные действия.

Россия снова выбрала войну — Зеленский

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

К сожалению, российская сторона снова выбирает войну — все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет кончать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент подчеркнул, что диктатор ничего не хочет менять и не хочет признать, что эта война "нравится только ему и тем, кто тянет с него деньги", и все они "сегодня были очень улыбчивыми".

Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию больше.

Накануне Зеленский обнародовал открытое письмо, адресованное диктатору. Ему предшествовало заявление украинского лидера о том, что из-за концентрации внимания США на ситуации с Ираном Украина готова перейти к прямым переговорам с РФ, чтобы не ожидать дальнейшего развития событий.

В самом обращении Зеленский подчеркнул, что Россия не сможет в этом году установить контроль над Донбассом и призвал завершить войну путем переговоров. В качестве промежуточного шага он предложил ввести режим прекращения огня по принципу "стоим где стоим".

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