Путін нічого не хоче змінювати і продовжує війну проти України — Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не хоче миру і знову обирає продовження війни.

Росія знову обрала війну — Зеленський

Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

На жаль, російська сторона знову обирає війну — всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Володимир Зеленський Президент України

Президент наголосив, що диктатор нічого не хоче змінювати і не хоче визнати, що ця війна "подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші" і всі вони "сьогодні були дуже усміхнені".

Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію — більше.

Напередодні Зеленський оприлюднив відкритий лист, адресований диктатору. Йому передувала заява українського лідера про те, що через концентрацію уваги США на ситуації з Іраном Україна готова перейти до прямих переговорів із РФ, аби не чекати подальшого розвитку подій.