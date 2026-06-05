Путін нічого не хоче змінювати і продовжує війну проти України — Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не хоче миру і знову обирає продовження війни.
Головні тези:
- Путін обирає продовження війни проти України, відмовляючись від миру, за словами Зеленського.
- Український президент наголосив, що диктатор не хоче змінювати свою позицію та відмовляється визнати проводження війни.
Росія знову обрала війну — Зеленський
Про це заявив український президент Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що диктатор нічого не хоче змінювати і не хоче визнати, що ця війна "подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші" і всі вони "сьогодні були дуже усміхнені".
Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію — більше.
Напередодні Зеленський оприлюднив відкритий лист, адресований диктатору. Йому передувала заява українського лідера про те, що через концентрацію уваги США на ситуації з Іраном Україна готова перейти до прямих переговорів із РФ, аби не чекати подальшого розвитку подій.
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