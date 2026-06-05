Путін нічого не хоче змінювати і продовжує війну проти України — Зеленський
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Путін нічого не хоче змінювати і продовжує війну проти України — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
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Російський диктатор Володимир Путін не хоче миру і знову обирає продовження війни.

Головні тези:

  • Путін обирає продовження війни проти України, відмовляючись від миру, за словами Зеленського.
  • Український президент наголосив, що диктатор не хоче змінювати свою позицію та відмовляється визнати проводження війни.

Росія знову обрала війну — Зеленський

Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

На жаль, російська сторона знову обирає війну — всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент наголосив, що диктатор нічого не хоче змінювати і не хоче визнати, що ця війна "подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші" і всі вони "сьогодні були дуже усміхнені".

Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію — більше.

Напередодні Зеленський оприлюднив відкритий лист, адресований диктатору. Йому передувала заява українського лідера про те, що через концентрацію уваги США на ситуації з Іраном Україна готова перейти до прямих переговорів із РФ, аби не чекати подальшого розвитку подій.

У самому зверненні Зеленський наголосив, що Росія не зможе цього року встановити контроль над Донбасом, та закликав завершити війну шляхом переговорів. Як проміжний крок він запропонував запровадити режим припинення вогню за принципом "стоїмо де стоїмо".

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