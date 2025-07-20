"Ні російським виборам". У Грузії спалахнув новий протест

У Тбілісі в відбулась акція під гаслом "Ні російським виборам". Люди вирішили зібратися, щоб висловити свою незгоду з діями влади. Мітинг відбувся на тлі планів головних опозиційних партій бойкотувати місцеві вибори 4 жовтня.

Що відбувається в Грузії

До нової масштабної акції протесту долучилися опозиційні політики, члени неурядових організацій, а також громадяни, які не байдужі до долі країни.

Разом вони пройшли ходою до будівлі парламенту.

Учасники мітингу гучно вимагали звільнення активістів, затриманих на проєвропейських мітингах, і опозиційних політиків, а також проведення нових парламентських виборів.

Окрім того, наголошується, що мітингувальники також виступають проти участі опонентів керівної "Грузинської мрії" в майбутніх виборах до органів місцевого самоврядування.

Конкретний посил сьогоднішнього мітингу полягає в тому, що так звані російські вибори — це частина російської спецоперації. Її сценарій і результат вже визначені, — виступив з заявою з цього приводу один з учасників акції, лідер руху "Площа Свободи" Леван Цуцкірідзе. Поширити

Як уже згадувалося раніше, місяць тому 8 опозиційних партій Грузії виступили зі спільною заявою — вони оголосили, що відмовляються брати участь у виборах до органів місцевого самоврядування 4 жовтня 2025 року.