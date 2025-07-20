"Нет российским выборам". В Грузии вспыхнул новый протест
Категория
Мир
Дата публикации

"Нет российским выборам". В Грузии вспыхнул новый протест

Что происходит в Грузии
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Источник:  SOVA

В Тбилиси состоялась акция под лозунгом "Нет российским выборам". Люди решили собраться, чтобы выразить свое несогласие с действиями властей. Митинг прошел на фоне планов главных оппозиционных партий бойкотировать местные выборы 4 октября.

Главные тезисы

  • По словам оппозиционеров, они добиваются "полного демонтажа российского режима Иванишвили".
  • Многие граждане Грузии поддерживают этот план.

Что происходит в Грузии

К новой масштабной акции протеста присоединились оппозиционные политики, члены неправительственных организаций, а также граждане, не безразличные к судьбе страны.

Вместе они прошли к зданию парламента.

Митингующие громко требовали освобождения активистов, задержанных на проевропейских митингах, и оппозиционных политиков, а также проведения новых парламентских выборов.

Кроме того, указано, что митингующие также выступают против участия оппонентов "Грузинской мечты" в предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

Конкретный посыл сегодняшнего митинга заключается в том, что так называемые российские выборы — это часть российской спецоперации. Ее сценарий и результат уже определены, — выступил с заявлением по этому поводу один из участников акции, лидер движения "Площадь Свободы" Леван Цуцкиридзе.

Как уже упоминалось ранее, месяц назад 8 оппозиционных партий Грузии выступили с совместным заявлением — они объявили, что отказываются принимать участие в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года.

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