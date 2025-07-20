"Нет российским выборам". В Грузии вспыхнул новый протест

В Тбилиси состоялась акция под лозунгом "Нет российским выборам". Люди решили собраться, чтобы выразить свое несогласие с действиями властей. Митинг прошел на фоне планов главных оппозиционных партий бойкотировать местные выборы 4 октября.
Главные тезисы
- По словам оппозиционеров, они добиваются "полного демонтажа российского режима Иванишвили".
- Многие граждане Грузии поддерживают этот план.
Что происходит в Грузии
К новой масштабной акции протеста присоединились оппозиционные политики, члены неправительственных организаций, а также граждане, не безразличные к судьбе страны.
Вместе они прошли к зданию парламента.
Митингующие громко требовали освобождения активистов, задержанных на проевропейских митингах, и оппозиционных политиков, а также проведения новых парламентских выборов.
Кроме того, указано, что митингующие также выступают против участия оппонентов "Грузинской мечты" в предстоящих выборах в органы местного самоуправления.
Как уже упоминалось ранее, месяц назад 8 оппозиционных партий Грузии выступили с совместным заявлением — они объявили, что отказываются принимать участие в выборах в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года.
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