Нічна атака РФ на Київ — кількість постраждалих зросла

У Києві кількість постраждалих внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 26 жовтня збільшилась до 33.
Головні тези:
- У результаті нічної атаки РФ на Київ кількість постраждалих зросла до 33 осіб.
- Зокрема, внаслідок удару російських безпілотників госпіталізовано 8 осіб, включаючи трьох дітей.
- Троє людей загинули в результаті нападу на столицю.
У Києві постраждало понад 30 осіб внаслідок удару РФ
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
Він нагадав. що у Києві загинули троє людей.
Уночі 26 жовтня Київ атакували російські безпілотники. Раніше було відомо, що внаслідок атаки постраждали 32 людини, серед них семеро — діти, троє людей загинули.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-