Нічна атака РФ на Київ — кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ на Київ — кількість постраждалих зросла

Віталій Кличко
Київ

У Києві кількість постраждалих внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 26 жовтня збільшилась до 33.

Головні тези:

  • У результаті нічної атаки РФ на Київ кількість постраждалих зросла до 33 осіб.
  • Зокрема, внаслідок удару російських безпілотників госпіталізовано 8 осіб, включаючи трьох дітей.
  • Троє людей загинули в результаті нападу на столицю.

У Києві постраждало понад 30 осіб внаслідок удару РФ

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

До 33 людей збільшилася кількість постраждалих від атаки ворога на столицю минулої ночі. 8 із них медики госпіталізували. В тому числі трьох дітей.

Він нагадав. що у Києві загинули троє людей.

Уночі 26 жовтня Київ атакували російські безпілотники. Раніше було відомо, що внаслідок атаки постраждали 32 людини, серед них семеро — діти, троє людей загинули.

Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Україна
Дата публікації
