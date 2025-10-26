Ночная атака РФ на Киев — количество пострадавших возросло

В Киеве количество пострадавших в результате атаки российских беспилотников в ночь на 26 октября увеличилось до 33.
Главные тезисы
- В результате атаки российских беспилотников на Киев пострадали 33 человека, включая троих детей.
- Из пострадавших 8 человек госпитализированы, три из них - дети.
- Три человека погибли в результате ночной атаки РФ на столицу.
В Киеве пострадали более 30 человек в результате удара РФ
Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
Он напомнил. что в Киеве погибли три человека.
Ночью 26 октября Киев атаковали российские беспилотники. Ранее было известно, что в результате атаки пострадали 32 человека, среди них семеро — дети, три человека погибли.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-