Ночная атака РФ на Киев — количество пострадавших возросло

В Киеве количество пострадавших в результате атаки российских беспилотников в ночь на 26 октября увеличилось до 33.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

До 33 человек увеличилось количество пострадавших от атаки врага на столицу минувшей ночью. 8 из них медики госпитализировали. В том числе троих детей.

Он напомнил. что в Киеве погибли три человека.

Ночью 26 октября Киев атаковали российские беспилотники. Ранее было известно, что в результате атаки пострадали 32 человека, среди них семеро — дети, три человека погибли.