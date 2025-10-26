Ночная атака РФ на Киев — количество пострадавших возросло
Украина
Ночная атака РФ на Киев — количество пострадавших возросло

Виталий Кличко
Киев
В Киеве количество пострадавших в результате атаки российских беспилотников в ночь на 26 октября увеличилось до 33.

Главные тезисы

  • В результате атаки российских беспилотников на Киев пострадали 33 человека, включая троих детей.
  • Из пострадавших 8 человек госпитализированы, три из них - дети.
  • Три человека погибли в результате ночной атаки РФ на столицу.

В Киеве пострадали более 30 человек в результате удара РФ

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

До 33 человек увеличилось количество пострадавших от атаки врага на столицу минувшей ночью. 8 из них медики госпитализировали. В том числе троих детей.

Он напомнил. что в Киеве погибли три человека.

Ночью 26 октября Киев атаковали российские беспилотники. Ранее было известно, что в результате атаки пострадали 32 человека, среди них семеро — дети, три человека погибли.

