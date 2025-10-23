Россия атаковала дронами Киев — есть пострадавшие и разрушения
Россия атаковала дронами Киев — есть пострадавшие и разрушения

Киевская городская прокуратура
Киев
Число пострадавших в результате дроновой атаки российских войск на Киев возросло до восьми человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Главные тезисы

  • Дроны российских войск атаковали Киев, число пострадавших увеличилось до 8 человек, двое в тяжелом состоянии.
  • Ночная атака привела к разрушениям детского сада, поликлиники, офисного центра, синагоги и жилых домов, а также повреждениям фасадов и окон.
  • В результате инцидента начато досудебное расследование военных преступлений по статье Уголовного кодекса Украины.

В Киеве 8 пострадавших после ночной атаки РФ

Установлено, что 22 октября около 23 часов враг атаковал Киев с применением БПЛА. В результате пострадали 8 человек в Подольском районе Киева. Двое из них — 18-летний парень и 60-летняя женщина в тяжелом состоянии.

По информации Киевской городской прокуратуры, в Подольском районе столицы в результате взрыва беспилотника горел детский сад, повреждения получили поликлиника, офисный центр, здание синагоги и крыша жилого дома. В соседних домах выбиты окна.

Киев после атаки РФ

В Деснянском и Оболонском районах повреждены фасады двух жилых домов и припаркованы рядом автомобили.

В Оболонском районе дрон просто влетел в 15 этаж жилого дома, в Деснянском — такое же прямое попадание в 21 этаж.

Киев после атаки РФ

Правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

