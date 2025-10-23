Росія атакувала дронами Київ — є постраждалі та руйнування
Україна
Росія атакувала дронами Київ — є постраждалі та руйнування

Київська міська прокуратура
Київ
Кількість постраждалих унаслідок дронової атаки російських військ на Київ зросла до вісьмох осіб, двоє з них перебувають у важкому стані.

Головні тези:

  • Російські війська атакували Київ дронами, кількість постраждалих зросла до вісьми осіб.
  • Під час нічної атаки були пошкоджені дитячий садок, поліклініка, офісний центр, синагога та житловий будинок, а також поручні автомобілі та фасади будинків.
  • У результаті атаки двоє осіб перебувають у важкому стані, почали досудове розслідування за вчинення воєнних злочинів.

У Києві 8 постраждалих після нічної атаки РФ

Встановлено, що 22 жовтня близько 23 години ворог атакував Київ із застосуванням БпЛА. Внаслідок цього постраждали 8 людей у Подільському районі Києва. Двоє з них — 18-річний хлопець та 60-річна жінка у важкому стані.

За інформацією Київської міської прокуратури, у Подільському районі столиці внаслідок вибуху безпілотника горів дитячий садок, пошкоджень зазнали поліклініка, офісний центр, будівля синагоги та дах житлового будинку. У сусідніх будинках вибиті вікна.

Київ після атаки РФ

У Деснянському й Оболонському районах пошкоджені фасади двох житлових будинків і припарковані поруч автомобілі.

В Оболонському районі дрон просто влетів в 15 поверх житлового будинку, у Деснянському — таке саме пряме влучання в 21 поверх.

Київ після атаки РФ

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

