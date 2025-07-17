Нічна атака РФ по Дніпру — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
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Нічна атака РФ по Дніпру — є загиблий та поранені

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро
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У ніч на 17 липня російські терористи вдарили дронами по Дніпру та Дніпропетровській області. У місті спалахнули пожежі, зазнали пошкоджень підприємства та є постраждалі серед цивільних жителів.

Головні тези:

  • У ніч на 17 липня РФ вдарила дронами по Дніпру та Дніпропетровській області, спричинивши пожежі та пошкодження об'єктів.
  • Згідно з повідомленням голови Дніпропетровської ОВА, загинула одна людина, а ще 10 осіб отримали поранення внаслідок атаки.

Росія вночі атакувала Дніпро: є жертви

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, військові знищили 22 ворожих дрони, але влучань уникнути не вдалося.

Зокрема під масованою атакою опинилося місто Дніпро.

В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них — у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома. Виникло одразу декілька пожеж. Пошкоджені підприємства.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

В області було гучно в Дніпровському районі, зокрема у Солонянській та Слобожанський громадах. Внаслідок атаки понівечені господарська споруда і теплиця.

У Нікопольському районі ворог бив FPV-дронами та з РСЗВ "Град" і скинув боєприпас з БпЛА. Від ударів потерпали місто Нікополь і Марганецька громада.

Постраждали п'ятеро людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома. Зайнялося авто. Понівечені приватний будинок і господарська споруда.

Голова ОВА додав, що агресор також поцілив FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура.

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