Нічна атака РФ по Дніпру — є загиблий та поранені

У ніч на 17 липня російські терористи вдарили дронами по Дніпру та Дніпропетровській області. У місті спалахнули пожежі, зазнали пошкоджень підприємства та є постраждалі серед цивільних жителів.
Головні тези:
- У ніч на 17 липня РФ вдарила дронами по Дніпру та Дніпропетровській області, спричинивши пожежі та пошкодження об'єктів.
- Згідно з повідомленням голови Дніпропетровської ОВА, загинула одна людина, а ще 10 осіб отримали поранення внаслідок атаки.
Росія вночі атакувала Дніпро: є жертви
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, військові знищили 22 ворожих дрони, але влучань уникнути не вдалося.
Зокрема під масованою атакою опинилося місто Дніпро.
В області було гучно в Дніпровському районі, зокрема у Солонянській та Слобожанський громадах. Внаслідок атаки понівечені господарська споруда і теплиця.
У Нікопольському районі ворог бив FPV-дронами та з РСЗВ "Град" і скинув боєприпас з БпЛА. Від ударів потерпали місто Нікополь і Марганецька громада.
Голова ОВА додав, що агресор також поцілив FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура.
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