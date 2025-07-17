Ночная атака РФ по Днепру — есть погибший и раненые

В ночь на 17 июля российские террористы ударили дронами по Днепру и Днепропетровской области. В городе вспыхнули пожары, получили повреждения предприятия и пострадали среди гражданских жителей.
Главные тезисы
- В ночь на 17 июля произошла ночная атака РФ по городу Днепр и области, вызвавшая пожары и разрушения.
- По официальным данным, в результате атаки погиб один человек, десять получили ранения, в том числе люди в тяжелом состоянии.
Россия ночью атаковала Днепр: есть жертвы
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, военные уничтожили 22 вражеских дрона, но попаданий избежать не удалось.
В частности, под массированной атакой оказался город Днепр.
В области было громко в Днепровском районе, в частности, в Солонянской и Слобожанской общинах. В результате атаки изуродованы хозяйственная постройка и теплица.
В Никопольском районе враг бил FPV-дронами и из РСЗО "Град" и сбросил боеприпас с БпЛА. От ударов страдали город Никополь и Марганецкая громада.
Глава ОВА добавил, что агрессор также попал FPV-дронами по Межевской громаде Синельниковского района. В результате атаки повреждена инфраструктура.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-