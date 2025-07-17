Ночная атака РФ по Днепру — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака РФ по Днепру — есть погибший и раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Ночная атака РФ по Днепру — есть погибший и раненые
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В ночь на 17 июля российские террористы ударили дронами по Днепру и Днепропетровской области. В городе вспыхнули пожары, получили повреждения предприятия и пострадали среди гражданских жителей.

Главные тезисы

  • В ночь на 17 июля произошла ночная атака РФ по городу Днепр и области, вызвавшая пожары и разрушения.
  • По официальным данным, в результате атаки погиб один человек, десять получили ранения, в том числе люди в тяжелом состоянии.

Россия ночью атаковала Днепр: есть жертвы

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, военные уничтожили 22 вражеских дрона, но попаданий избежать не удалось.

В частности, под массированной атакой оказался город Днепр.

В областном центре погиб один человек. Еще 5 пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них — в тяжелом состоянии. 70-летний потерпевший приходить в себя будет дома. Возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

В области было громко в Днепровском районе, в частности, в Солонянской и Слобожанской общинах. В результате атаки изуродованы хозяйственная постройка и теплица.

В Никопольском районе враг бил FPV-дронами и из РСЗО "Град" и сбросил боеприпас с БпЛА. От ударов страдали город Никополь и Марганецкая громада.

Пострадали пять человек. Мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21-летний парень лечиться будет дома. Загорелось авто. Изуродованы частный дом и хозяйственное сооружение.

Глава ОВА добавил, что агрессор также попал FPV-дронами по Межевской громаде Синельниковского района. В результате атаки повреждена инфраструктура.

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