Ночная атака РФ по Днепру — есть погибший и раненые

В ночь на 17 июля российские террористы ударили дронами по Днепру и Днепропетровской области. В городе вспыхнули пожары, получили повреждения предприятия и пострадали среди гражданских жителей.

Россия ночью атаковала Днепр: есть жертвы

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, военные уничтожили 22 вражеских дрона, но попаданий избежать не удалось.

В частности, под массированной атакой оказался город Днепр.

В областном центре погиб один человек. Еще 5 пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них — в тяжелом состоянии. 70-летний потерпевший приходить в себя будет дома. Возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

В области было громко в Днепровском районе, в частности, в Солонянской и Слобожанской общинах. В результате атаки изуродованы хозяйственная постройка и теплица.

В Никопольском районе враг бил FPV-дронами и из РСЗО "Град" и сбросил боеприпас с БпЛА. От ударов страдали город Никополь и Марганецкая громада.

Пострадали пять человек. Мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21-летний парень лечиться будет дома. Загорелось авто. Изуродованы частный дом и хозяйственное сооружение. Поделиться

Глава ОВА добавил, что агрессор также попал FPV-дронами по Межевской громаде Синельниковского района. В результате атаки повреждена инфраструктура.