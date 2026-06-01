Нічна атака РФ по Одещині — є постраждалі та руйнування

Шестеро людей постраждали внаслідок масованої російської дронової атаки по Одеській області.
Головні тези:
- Шестеро людей постраждали внаслідок масованої російської дронової атаки у Одеській області.
- У результаті атаки постраждала житлова та промислова інфраструктура, а також автомобілі та мешканці будинків.
На Одещині постраждали 6 людей від обстрілів РФ
Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, "шестеро людей постраждало внаслідок масованої дронової атаки ворога по Одещині. Двох постраждалих госпіталізовано".
Під удари потрапила житлова і промислова інфраструктура.
Ще троє людей постраждали внаслідок влучання російського безпілотника у житлові будинки та руйнування квартир з подальшим загорянням.
Також зафіксовані влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею, недіючу адміністративну будівлю. Одна людина постраждала.
На місцях подій працюють всі відповідні служби. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога, наголосив Кіпер.
