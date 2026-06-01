Нічна атака РФ по Одещині — є постраждалі та руйнування

На Одещині постраждали 6 людей від обстрілів РФ

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, "шестеро людей постраждало внаслідок масованої дронової атаки ворога по Одещині. Двох постраждалих госпіталізовано".

Під удари потрапила житлова і промислова інфраструктура.

В Одесі зафіксоване влучання ворожого БПЛА у перший поверх багатоповерхівки. Внаслідок удару частково зруйновані квартири, фасад та балкони з 1-го по 4-й поверх. Пошкоджені скління, а також припарковані поруч автомобілі. Постраждали двоє мешканців.

Ще троє людей постраждали внаслідок влучання російського безпілотника у житлові будинки та руйнування квартир з подальшим загорянням.

Одеса псля атаки РФ

Також зафіксовані влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею, недіючу адміністративну будівлю. Одна людина постраждала.