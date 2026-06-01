Ночная атака РФ по Одещине — есть пострадавшие и разрушения

Шесть человек пострадали в результате массированной российской дроновой атаки по Одесской области.
Главные тезисы
- Шесть человек пострадали от дроновой атаки России в Одессе, двое госпитализированы.
- Нанесен ущерб жилищной и промышленной инфраструктуре, а также автомобилям и жильцам домов.
В Одесской области пострадали 6 человек от обстрелов РФ
Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.
По его словам, "шесть человек пострадали в результате массированной дроновой атаки врага по Одесщине. Двое пострадавших госпитализированы".
Под удары попала жилищная и промышленная инфраструктура.
Еще три человека пострадали в результате попадания российского беспилотника в жилые дома и разрушения квартир с последующим возгоранием.
Также зафиксированы попадания в складские помещения, ангар с пшеницей, недействующее административное здание. Один человек пострадал.
На местах происшествия работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Кипер.
