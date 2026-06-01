Ночная атака РФ по Одещине — есть пострадавшие и разрушения
Шесть человек пострадали в результате массированной российской дроновой атаки по Одесской области.

В Одесской области пострадали 6 человек от обстрелов РФ

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

По его словам, "шесть человек пострадали в результате массированной дроновой атаки врага по Одесщине. Двое пострадавших госпитализированы".

Под удары попала жилищная и промышленная инфраструктура.

В Одессе зафиксировано попадание вражеского БПЛА в первый этаж многоэтажки. В результате удара частично разрушены квартиры, фасад и балконы с 1-го по 4-й этаж. Повреждены остекления, а также припаркованные рядом автомобили. Пострадали двое жителей.

Еще три человека пострадали в результате попадания российского беспилотника в жилые дома и разрушения квартир с последующим возгоранием.

Одесса после атаки РФ

Также зафиксированы попадания в складские помещения, ангар с пшеницей, недействующее административное здание. Один человек пострадал.

На местах происшествия работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Кипер.

