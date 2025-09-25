Нічна атака РФ по Україні — Повітряні сили знешкодили 150 БпЛА
Нічна атака РФ по Україні — Повітряні сили знешкодили 150 БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 25 вересня, починаючи з 18:00 24 вересня, противник атакував Україну 176 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • У ніч на 25 вересня Росія атакувала Україну 176 ударними дронами, і з них 150 було знешкоджено українською ППО.
  • Атака здійснювалася з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Чауди на тимчасово окупованому Криму.
  • Українські повітряні сили відбили напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та інших систем.

ППО звітувала щодо бойової роботи у ніч проти 25 вересня

Атака здійснювалася з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Чауди на тимчасово окупованому Криму. Близько 100 із них становили "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт Повітряних сил

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 150 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Атака триває. Крім того, з півночі зайшли нові групи ударних БпЛА. Сили оборони закликають дотримуватися заходів безпеки.

